La maldición del faraón y el silencio de los corderos

Gracias a los arqueólogos sabemos qué son los “ushebtis” del antiguo Egipto. Se trata de unas pequeñas figuritas de representación humana que se colocaban en las tumbas para que el difunto, en su tránsito hacia el más allá, de camino hacia el Inframundo, fuera sustituido por ellas en los trabajos que dejaba de hacer en la vida terrenal. Cuentan los egiptólogos que junto al sarcófago de Tutankhamon encontraron más de 400.

Estoy convencido que en la pirámide del faraón Márquez, dentro de esperemos muchos miles de años, no encontrarán ninguno, porque su genialidad es absolutamente insustituible por mucho que haya quien pretenda lo contrario.

El significado etimológico de ”ushebti” es “el que responde”. Y el de Cervera siempre ha dado respuesta a todas las intrigas que se han presentado a lo largo de una vida llena de avatares. De éxitos, pero también de sufrimiento.

Marc Márquez en Brno / Ducati Corse

Antes de la carrera de Assen hemos sabido de su extensión de compromiso por dos años más con Ducati. Hasta finales de 2028. Se aparca así la corriente que apuntaba a un posible retorno a Honda para completar el círculo de su brillante trayectoria. Y, de un plumazo, se tapa la boca a quienes creyéndose de nuevo en poder de la verdad absoluta aseguraban que el 93 se iba a retirar a final de esta temporada. Pues miren: va a ser que no. Y me alegro, aunque no se si tanto por seguir disfrutando de su pilotaje como de ver como el fantoche de siempre insiste en el ridículo permanente en el que habita.

El alargamiento de su contrato ha comportado la partida de Bagnaia y la futura llegada de Pedro Acosta.

Repasemos los compañeros de box que ha tenido el de Cervera: Dani Pedrosa (en Honda, del 2013 al 2018); Jorge Lorenzo (2019), Alex Márquez (2020), Pol Espargaró (2021 y 2022), Joan Mir (2023); de nuevo Alex Márquez (pero ya con Ducati Gressini, en 2024), y Pecco Bagnaia (con Ducati Lenovo el año pasado).

Ninguno de ellos le superó al término de cada campeonato, a excepción de 2020 cuando su lesión en Jerez le apartó para el resto del año. Y no sólo eso: en ninguna de esas doce temporadas jamás ninguno de ellos superó su número de victorias por año, pese a que en alguno tuvo los ya conocidos problemas físicos que tanto le han mermado.

Bagnaia lo sabe, y por eso ha decidido irse de Ducati, donde ha sido -hasta el momento- el piloto más laureado de la marca de Borgo Panigale: dos títulos mundiales, 31 victorias, 63 podios y 28 poles. Una brutalidad que empequeñece la leyenda de otros que, pese a su aura, no supieron descifrar las Desmosedici.

El Cupra Terramar / CUPRA

Y Acosta también es consciente de dónde se mete: en la jaula de la trituradora de trayectorias. El Tiburón entra en la cueva del lobo, donde lo primero que verá será la mirada de “El caníbal”, la misma con la que se cruzó Clarice Sterling (Jodie Foster) la primera vez que visitó al encarcelado Hanníbal Lecter (Anthony Hopkins) al descender al sótano donde estaba en “El silencio de los corderos”.

Sólo alguien tan impetuoso como el murciano es capaz de bajar al infierno para intentar romper “el maleficio del Faraón”.

Marc y Pedro son los nuevos Ulises de MotoGP. Ambos decidieron salir de sus casas respectivas, abandonar su Itaca particular, camino de nuevas aventuras. Homero nos contó que, en el fondo, el viaje de La Odisea es un viaje de ida y vuelta. Dudo que a Acosta le apetezca volver a subirse a una moto que se para solita a 300 por hora… pero no tengo definitivamente claro si a Marc -el que siempre responde, como los ushebtis- le apetecería terminar con Honda su carrera… cuando tenga 36 años.

¿Cuál es la mejor manera de vivir? se pregunta el rey de Itaca en el mayor poema épico de la literatura universal. Y el faraón de MotoGP responde: con dignidad.