Malas sensaciones

Solo llevamos dos jornadas, dos partidos de cada equipo y ya se ven síntomas preocupantes del devenir del Campeonato. Los arbitrajes que ha padecido y sufrido el Barcelona ante el Getafe y el Cádiz dejan bastante que desear y dejan dudas sobre lo que puede ser el desarrollo del campeonato. Y esto no ha hecho más que empezar.

Dicen las estadísticas que desde que se implantó el VAR al Madrid le han tenido que corregir numerosas decisiones y por tanto quitarles goles o sancionarles desde el monitor porque los árbitros no lo habían señalado. ¿Curioso verdad?

Bordalás se queja una semana después de que le pitan todo. Sí. Una semana después, porque no sería en el partido del Coliseum ante el Barcelona en el que Damián campó a sus anchas por el terreno de juego con las artimañas y marrullerías como modus vivendi. Es increíble que el Rey del “ antifútbol” clame porque a sus jugadores le pitan casi todo. ¡Solo faltaría!

Para que nadie diga que se habla en la derrota o el tropiezo, el Barcelona ganó al Cádiz, con sufrimiento pero con justicia y sufrió más de la cuenta, entre otras razones por el incomprensible penalti no pitado a Yamal en el primer tiempo. O el no menos claro a Lewandowski. Hemos normalizado que esos empujones claros sean lícitos en el área. No les quepa duda que ese árbitro hubiera pitado falta si es fuera del área. Así funciona.

Qué diferencia hay entre la mano de Gavi en Getafe y la de Bellingham en Almería? En todo caso parece más clara la del inglés, pero pudiendo no ser ninguna de las dos, ya sabemos la que se pitó. Y así todo.

Lewandowski está siendo acosado, avasallado y sufriendo constantes provocaciones desde que se pitó el inicio de la liga. Buscan desestabilizarle viendo lo ocurrido el año pasado en Pamplona. Y al final caerá. Como todo ser humano, ante tanta provocación.

Es más fácil que termine Pedri con una tarjeta amarilla por protestar, desesperado ante tantas faltas e interrupciones a que la vea el subsodicho Damián o Javi Hernández, que si no hizo 10 faltas el domingo, no cometió ninguna. Y algunas, más acciones propias de judo que de fútbol.

Pinta mal.

Antes se decía que los árbitros tenían miedo a equivocarse con los poderosos. Ahora parece que es al contrario. Al Barcelona le han pitado apenas un par de penaltis en una temporada, en 40 partidos, sí, 40. Aunque parezca extraño...

Una cosa es que los equipos grandes por norma, no tengan derecho a quejarse y otra muy distintas es que tengan que soportar según qué arbitrajes sibilinos y muy desconcertantes.

Decía Xavi, y con razón, en sus tiempos de jugador que para ganar las ligas tenían que ser mucho mejores que el resto y sacarles mucha diferencia para evitar precisamente estos problemas.