El mal perder de algunos argentinos

Hay quienes piensan que la tierra es plana, otros que los poderosos de este mundo son reptilianos venidos de otro planeta, unos cuantos que los aviones tiran un líquido secreto para envenenarnos –como si ya su propia contaminación no lo hiciera– y desde hace un par de días hay un nuevo grupo de personas que creen que Argentina perdió el Mundial por culpa de un plan maquiavélico y secreto.

Es fidedigno y representativo a lo que ocurrió en el campo. Durante el partido y también tras el pitido final. La selección argentina no jugó a absolutamente nada, fue toreada y vapuleada por España en todos los tramos del partido pese al engaño del apretado resultado. Sus mejores jugadas –los highlights para los modernos– fueron todas patadas, pisotones y rabietas descontroladas.

Una vez perdedores, acabado el partido, se culminó el mal hacer y el mal perder de la albiceleste, dejando unas imágenes indignas de un equipo profesional. Ni el fútbol ni el aficionado merecía tal esperpento, ni siquiera Messi, el líder de este equipo, que se lo miraba con cierta vergüenza y pena; la despedida de los mundiales del más grande de este deporte debería haber sido de otra manera.

La realidad es que en el campo solo hubo un equipo, la Roja, que demostró por qué es el mejor del mundo; con las ideas claras, compacto, con velocidad y controlando cada zona del campo. Con jugadores como Rodri o Cubarsí que con total seguridad estarán en las quinielas para ganar el Balón de Oro tras un Mundial excelso.

Una vez alzada la copa dorada, después de ese comportamiento de mal perdedor de Paredes y compañía, algunos aficionados mimetizados en esos jugadores y sorprendidos por el “chorreo” rojo, han empezado a delirar con teorías extrañas para buscar esa explicación inexistente y complaciente del porqué de tal derrota aplastante: ciegos ante la realidad, sin importarles la mala relación entre el país organizador y España, han llegado a la conclusión cómica de que el partido ha sido amañado por unos agentes secretos de Estados Unidos que bajaron al vestuario amenazando a la plantilla argentina a punta de pistola.

Las pruebas son, como en toda disparatada conspiración, videos sacados de contexto de una arenga en la puerta del vestuario y de varias jugadas durante el partido donde se podía ver la poca intensidad de los jugadores argentinos. En eso estamos de acuerdo; a Argentina le faltó intensidad y calidad, no por amenazas previas del FBI o de unos reptilianos, sino por el aturdimiento del buen hacer español. Cuando uno pierde y lo primero que hace es empujar y coger del cuello al ganador, es un ejemplo claro de perdedor. Cuando uno no acepta la victoria del rival y se inventa historias paranoides de ficción, es otro ejemplo del mal perder.