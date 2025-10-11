Joan Laporta y Hansi Flick, en una visita de las obras / FCB

Nunca es agradable para un equipo irse al parón de selecciones tras sumar dos derrotas consecutivas. Y más si son las dos primeras de la temporada y una de ellas te hace perder el liderato de la Liga ante el Real Madrid. Demasiados días para buscar culpables. La pérdida del liderato se produce, además, poco antes de la Asamblea de Compromisarios en la que se deben aprobar los números de la entidad. Algo de nerviosismo ha provocado en Joan Laporta. Sabe que siempre es mejor ir a la cita anual con los socios con el primer equipo en lo más alto de la tabla, aunque lo más normal es que la junta directiva supere con buena nota la cita del próximo 19 de octubre.

Y es que recodando aquella famosa frase del propio Laporta, no estamos tan mal. Cierto es que la primera parte del equipo de Hansi Flick en el Ramón Sánchez Pizjuán fue muy floja, concediendo muchas oportunidades de gol. Y que el PSG se hizo con el dominio del juego y el balón en la segunda en Montjuïc, pero también lo es que influyeron algunos factores en las dos derrotas. Sin ir muy lejos, los árbitros. ¿O es que Nuno Mendes no mereció ser expulsado en Montjuïc? ¿O es que entre Muñiz Ruiz y Del Cerro Grande no se inventaron un penalti en Sevilla que significó el primer gol de los locales y después no quisieron per una falta sobre Koundé en el segundo?

Después, está el acierto. Hasta en tres ocasiones sacó un defensa del PSG un balón que se colaba en su portería. Y en Sevilla, por muy mal que se jugase en la primera mitad, Lewandowski falló un penalti que era el empate, mientras los dos últimos goles de los hispalenses llegaron en el descuento.

Y las bajas. Faltaban Joan Garcia, Raphinha, Fermín, Gavi y Lamine Yamal, que es cierto que disputó los noventa minutos ante el PSG, pero sin estar, ni mucho menos, al cien por cien. Casi nada. Además, tanta ausencia llevó a Flick a no poder rotar tanto en Sevilla como posiblemente hubiese deseado después de la paliza que se dieron los suyos ante el PSG.

Estas dos semanas de parón le sirven a Flick para reflexionar y corregir algunos aspectos y a los jugadores para volver más enchufados. Saben todos que solo estando al cien por cien podrán revalidar títulos y que están en disposición de hacerlo. Solo se han jugado ocho jornadas y el Barça es segundo a dos puntos del Real Madrid. En la Champions, la derrota ante el PSG no es preocupante a efectos de clasificación.

Así que no estamos tan mal. Y de la economía del club, con los números presentados, tampoco. Se arrastra el agujero de Barça Vision, pero la actividad ordinaria ya se ha estabilizado sin poder contar con los ingresos del Spotify Camp Nou.