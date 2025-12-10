La magnitud de la tragedia

Madrid también quiere competir con la iluminación navideña pero, lo miren por donde lo miren, en Vigo hay más luces. En la calle y en el fútbol. El Celta le hizo un traje tan justo y ajustado al Real Madrid que las costuras explotaron. Tras ellas y con todas las vergüenzas al aire, el madridista de la grada sacó los pañuelos blancos hacia el del palco y hacia los que, durante sesenta minutos, jugaron el peor partido que una recuerda en los últimos tiempos. Pitos y un mosqueo monumental hacia un equipo que esta noche se juega el ser o no ser ante el Manchester City. Perdón. Corrijo. El que tiene la soga al cuello es Xabi Alonso porque los señoritos que van andando, que no presionan, a los que no les gustan los largos videos que prepara su entrenador, que consideran que con ser el Real Madrid se pueden permitir elegir cuándo se motivan y que cuestionan a su técnico en corrillos a los que, desde la distancia, se suma el presidente, no van a recoger sus taquillas.

“Que mee con la suya”, le aconsejaba ayer su colega Pep Guardiola. Tuvo que repetir la frase ante los ojipláticos compañeros de la prensa que no creían lo que estaban oyendo. Llega tarde el entrenador catalán. Xabi Alonso hace semanas que orina con la de otros, los no siempre profesionales a los que entrena, por aquello de ceder un poco e intentar adaptarse a estos seres superiores. Lo de morir con sus ideas ya no va a pasar. Llegó con un plan que rompía con el pasado más reciente y ha reculado en muchas cosas para contentar a los que arrugaron el morro desde el primer día. Colgando de un hilo que prende del palco, el ‘mister’ madridista se enfrenta esta noche a su ser o no ser. Y lo hace con numerosas bajas -a las que podría sumarse Mbappé, que se convirtió en tendencia en X junto al pronominal ‘borrarse’- ante un Manchester City que huele la sangre y que llega al Bernabeu en un muy buen momento.

Florentino Pérez estaba dispuesto a aguantar hasta la Supercopa. Tras la vergonzosa derrota ante el Celta, que incluso pasó las críticas arbitrales habituales a un tercer plano, el presidente ha cambiado de opinión. Aunque ni Zidane, ni Klopp, ni Mourinho se postulen como sustitutos de Xabi Alonso, está dispuesto a tirar de gente de la casa como Solari o Arbeloa como anestesia local. No es el mejor plan pero FP no está dispuesto a tirar otra temporada por la borda y sus jugadores de cabecera son intocables.

La magnitud de la tragedia es tal que se ha instalado el miedo en la sede de las glorias deportivas y el espíritu de Juanito. Sólo el veterano Guti se atrevió a pronosticar un 5-0 ante los de Guardiola. El respetable se muerde los nudillos, traga saliva pero acudirá en masa a alentar a los suyos. Y si pintan bastos, espero que señalen más allá del técnico. Porque quien no ha sustituido a Modric ni a Kroos por poner ejemplo, también tiene mucha responsabilidad. Por no hablar, otra vez, de los que cobran fichas mareantes y consideran que solo deben dar el callo en partidos como el de hoy. El resto, morralla. La que le pintó la cara hace tres días.