Madridismo fisiológico

Javier Tebas sigue con sus críticas constantes a la gestión de Florentino / Jero Morales / EFE

Sí, sé bien que Joan Laporta habló de “madridismo sociológico” no fisiológico, pero es que, si me lo permiten, analizando los últimos acontecimientos, reacciones y comunicados que parten del club de Concha Espina, te dan ganar de vomitar. Una cosa está clara, han tenido que pasar 100 años, casi 100 temporadas de liga para vivir lo que hoy estamos viviendo, entre atónitos y sorprendidos.

El madridismo sociológico, ese al que se refería el presidente azulgrana la temporada pasada, se está resquebrajando y vive su momento más raído, penoso y dividido. Ese club-estado, esa realidad social capitalizada por quien tiene todos los favores políticos, administrativos y deportivos de un país entero, vive sus horas más bajas o al menos, más convulsas, y dentro de ese magma de favores y beneficios, emergen hoy dos figuras, ambas muy blancas, ambas poderosas y enfrentadas.

Por un lado, tenemos a Javier Tebas, un personaje inquietante, astuto y ambicioso que, consciente del dominio absoluto que ejerce su rival sobre la totalidad de medios de comunicación, ha decidido, calculador y zorrero, utilizar esos mismos medios, los de su oponente Florentino Pérez para, no solo combatirlo, sino erosionarlo de manera sangrienta, analítica y mordaz con declaraciones continuas y regulares de burla y menosprecio.

Tebas es listo, ha ido tejiendo despacio y de manera casi imperceptible como lo haría una araña, un poder casi absoluto sobre el ecosistema futbolístico. No tenía suficiente con su púlpito en LaLiga, y ha ido introduciéndose sigilosamente en la federación española y por ende en todos los organismos capitales y esenciales que la componen (Comités de árbitros, de competición, de disciplina, de apelación, etc). La obra constructiva está completada, ahora solo faltaba ejecutar maquiavélicamente el plan destructor, y sabiéndose un foco informativo deseado y perseguido, va repartiendo titulares llamativos e hirientes que invaden los medios de su oponente. El resultado es conocido: a Florentino se le ve agotado y atormentado ante un Barça joven y rutilante al que hoy no puede hacerle sombra, y nervioso, va contando sus movimientos como errores.

Es cómico, el máximo beneficiado de la guerra va a ser el Barça, no lo duden, un Barça que, para Tebas, hoy es solo un daño colateral para hundir al magnate de ACS, y del que, llegado el momento, ya se ocupará de destronarlo.

Si ha de ser así, que no tenga prisa y, al menos, que nos dé tiempo a celebrar esta bonita liga. Madridismo fisiológico en estado puro: para cagarse, ¿no creen?