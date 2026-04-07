El Madrid, víctima de su obsesión por la Champions

Es solo un detalle. Una cuestión de diseño. Una simple consecuencia de la remodelación del Santiago Bernabéu. O no.El camino que tienen los jugadores del Real Madrid desde que bajan del autocar que les lleva al estadio hasta el vestuario solo ven imágenes del las muchas Copas de Europa que conquistadas en su palmarés. Los jugadores se cambian y bajan al estadio con más fotografías de los momentos icónicos que han convertido a este club en único en Europa.

l detalle, significativo o no, muestra mucho de la cultura de este club. Vale el título europeo, el resto ni existe. La obsesión es Europa y el Balón de oro. Todo lo otro es un simple aperitivo. Y solo hay que ver datos para certificar que este mensaje cala hondo en el vestuario. En las últimas diez temporadas, el Madrid ha disputado 33 títulos domésticos y solo ha ganado 10. Gana un30% de las Copas del Rey, Ligas y Supercopas de España que disputa. Un balance muy pobre tratándose del Real Madrid.

Esta misma temporada se ha podido apreciar que este equipo es capaz de dar su mejor versión contra elManchester City y dar pena en el siguiente. Es una cuestión de actitud, de deseo, de voluntad, de ambición. Y el Madrid, seguramente por culpa que la cultura grandilocuente que pregona su presidente, no es capaz de arremangarse cuando juega en estadio o contra rivales que no le motivan. No es culpa de Ancelotti, ni de Xabi Alonso ni de Arbeloa. Es culpa que el Madrid es un club clasista. Y se lo juega todo a una carta. Si logra la Champions... bingo.

Si no, temporada en blanco.La pasada campaña fue así, esta ya se encuentra en esta tesitura del todo o nada. Y hoy hay el primer round con el Bayern.

Esta cultura del poco esfuerzo o de la selección de cuando se esfuerza no es compartida por el Barcelona, que se aprovecha de las debilidades de su rival para sacar tajada. Una muestra a nivel de datos. En la última década, el Barça ha pasado por una de sus peores crisis económicas que se recuerdan y, pese a todo, ha sumado la mitad de los títulos domésticos que ha disputado. Es una diferencia que dice mucho de unos y otros.