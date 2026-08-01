El Madrid vende La Fábrica; el Barça cuida La Masia

El delantero egipcio de 18 años Hamza Abdelkarim marcó dos goles en su debut con el Barça. No es un futbolista formado en La Masia, pero el Barça aposó por él y lo incorporó este enero al juvenil. A falta de titulares, el partido solo sirvió para que Flick probara a jóvenes, incluso a juveniles y, también, a menos jóvenes, antes de decidir con quien se quedará en el primer equipo.

El periodista de SPORT, Jaume Marcet, explicaba esta semana una realidad que duele en Madrid y enorgullece al barcelonismo. Marcet venía a decir que los mejores jugadores de La Masia son los mejores del Barça, mientras que los mejores de La Fábrica son los peores del Madrid. No fue una provocación. Fue una descripción. Un diagnóstico.

La prueba está en los hechos. Este verano, el Madrid ingresará cerca de 200 millones de euros gracias a la venta de futbolistas formados en su cantera. Un negocio magnífico. Pero también la confirmación de que esos jugadores no tienen sitio en el primer equipo. La Fábrica produce excelentes activos económicos, no titulares para el Bernabéu.

En el Barça sucede lo contrario. La finalidad de La Masia no es hacer caja, aunque a veces lo haga, sino para formar cracks y construir equipos. Eso sí, apostar por los jóvenes exige la valentía de los entrenadores. La tuvo Guardiola y, en las últimas temporadas, Koeman, Xavi y ahora Flick. Lamine, Cubarsí, Balde o Fermín López son un ejemplo de ello.

La diferencia de filosofía es abismal. Mientras el Madrid compra estrellas y vende talento por pulir, el Barça fabrica las suyas. No es casualidad que Messi y Lamine hayan recorrido el mismo camino. La Masia no es un edificio ni una campaña de marketing. Es un modelo de formación único en el mundo, donde entrenadores, preparadores físicos, médicos, fisioterapeutas, psicólogos y educadores trabajan con una misma idea futbolística.

Ese modelo ha permitido al Barça conquistar Champions, Ligas y Copas con el sello de la casa. Y, sobre todo, seguir siendo competitivo en un fútbol dominado por clubes-Estado y presupuestos imposibles de igualar.

El Madrid presume de los millones que obtiene vendiendo canteranos. El Barça presume de algo mucho más valioso: ver a los suyos levantar títulos y convertirse en referentes mundiales. Ahí está la diferencia. Unos convierten la cantera en un negocio. Otros, en su razón de ser.