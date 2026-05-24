El Madrid de Scariolo, de la épica a la obligación para no acabar en blanco

Olympiacos volvió a recuperar la Euroliga 13 años después de conquistarla por última vez en Londres tras derrotar a un combativo Real Madrid por 92-85 en una de las mejores finales continentales de los últimos cursos. El partido por el título no defraudó, con el cuadro griego profanando el OAKA de Panathinaikos, y con Sergio Scariolo y sus jugadores quedándose muy cerca de lo que hubiese sido una de las grandes gestas en la historia del baloncesto europeo.

Dar por hecho cualquier cosa, con el Real Madrid de fondo, es perder el tiempo. El día en el que se podía imaginar una sangría en la pintura blanca ante la ausencia de los tres pívots, los jugadores madridistas mostraron todavía más unión y cohesión para tratar de desactivar una de las grandes virtudes del equipo de Georgios Bartzokas.

Hubo buen juego, buena cabeza, y esa épica que casi nunca les abandona y que casi siempre aparece en las grandes citas, ya sea el balón blanco o naranja. Trey Lyles firmó una primera mitad escandalosa, aunque los blancos echaron de menos su anotación en la segunda. Mario Hezonja volvió a ser fiable en anotación, pero la mala selección cuando no se podía tener en alguno de sus triples volvió a pasarle factura en una gran cita.

Mario Hezonja, en la final de la Euroliga / EFE

Pese a la derrota, todos los respetos para un Sergio Scariolo que, en su regreso a un banquillo Euroliga, ha vuelto a demostrar que, más allá de ser el mejor seleccionador español de todos los tiempos, es un entrenador élite en el baloncesto europeo. Delante tenía a la plantilla con más recursos del continente, y el italiano logró desactivar en ataque a piezas tan importantes como Tyler Dorsey, Nikola Milutinov o Sasha Vezenkov.

El exterior estadounidense con pasaporte griego, que había sido uno de los mejores anotadores de la temporada en el torneo, se quedó con un vergonzoso punto. Algo que demuestra que de poco sirve destacar en la fase regular si en un partido por el título la vista se nubla y la muñeca tiembla. El que no se acongojó por la altura del escenario fue un Evan Fournier, 'MVP', que regresó a Europa para esto: 20 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias en el partido por el título.

Evan Fournier, en un partido con Olympiacos / EFE

El Madrid se marcha de Atenas con ese mal sabor de boca, conocedor que ha faltado muy poco para sumar la duodécima Copa de Europa en la historia de la sección. Esa garra y coraje pueden servir como algo a lo que agarrarse de cara al play-off de la ACB.

Ahora bien, una vez digerida la decepción europea, el Madrid verá que el contador de títulos sigue a cero. Valencia Basket les arrebató la Supercopa, Baskonia la Copa y ahora Olympiacos la Euroliga. Las sensaciones van y vienen, pero lo único que queda es que Scariolo y sus jugadores tienen en el play-off de la Liga Endesa, la última bala para no cerrar la temporada en blanco y sin títulos, al igual que el equipo de fútbol.

Olympiacos levantó la cuarta Euroliga de su historia / EFE

Por cierto, enhorabuena y muchísimas felicidades al junior del Barça, que sí que regresará de Atenas con una Euroliga en sus brazos. Me alegro mucho por ese grupo, liderado por Álvaro Salinas, que había perdido en un cara o cruz las finales del Campeonato de España y de la Liga U. La revancha fue muy dulce, y en la situación en la que se encuentra la sección azulgrana de baloncesto, no hay ninguna duda de que, a día de hoy, la conquista de la Euroliga junior es la mejor noticia de la temporada para el Barça de basket.