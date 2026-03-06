El Madrid, un rival de andar por casa

El Real Madrid es un desastre. Solo un gol en el tiempo de descuento con un disparo de Valverde, que rebotó con un defensa del Celta, evitó que el conjunto blanco se despidiera definitivamente de la Liga. Juega con fuego, a filo del alambre. En Vigo estuvo al borde de KO durante muchos minutos, y en el último instante se escapó de las brasas. Por un rebote. Lo celebraron como una gran victoria porque son los primeros puntos que suman en los últimos tres partidos de Liga, un resultado que da aire a los de Arbeloa y que pone presión al Barcelona, que hoy visita el complicado estadio de San Mamés.

Solo la suerte salvó al Real Madrid porque su juego fue pésimo. Son una banda. Los laterales viven descoordinados, sin norte; en el eje de la defensa justean, en el centro del campo precisan dar siete pases antes de ofrecer el balón a un compañero y en ataque se nota mucho la ausencia de Mbappé. Todo muy previsible, muy físico, pero poco talentoso. No tienen motivos para ser optimistas o esperar un futuro alentador.

Las lesiones, los cambios de entrenador hacen que este equipo se caiga a pedazos. Acudió con 14 jugadores a Balaídos porque el equipo está roto y los milagros pueden ocurrir una semana, una segunda semana, pero el Real Madrid está muy lejos del nivel del Barcelona. Ysu destino está escrito.

El calendario que le espera, además, es complejo porque debe medirse al City y luego le visita el Atlético de Madrid. Lo mejor del Madrid es que solo está a un punto y que, a su manera, sin agobiar, meten presión al Barça en este encuentro en San Mamés donde llega tocado por las lesiones de Koundé y Balde. Será el momento de descubrir a Xavi Espart. Son muchos los que hablan maravillas de este jugador al que el propio Flick comparó con Lahm, dada su versatilidad. El Barça debe dar un paso de gigante para llevarse el título y dejar al Madrid con un palmo de nariz para demostrarle que necesitará algo más que un milagro como el de Balaídos.