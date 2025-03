Madrid, ya puedes ir temblando

Julián Álvarez tardará tiempo en olvidar el fatídico resbalón previo al penalti ante el Real Madrid / Manu Fernandez / AP

Hoy les haré una confidencia. Sentarse cada jueves frente al ordenador para escribir esta 'Contra' es un momento excitante. Algunas semanas, ya antes de ponerme a picar el teclado, tengo clarísimo por actualidad, por notoriedad o por deriva personal, el tema que voy a plantear. Otros días, en cambio, lo cierto es que dudo o incluso invito a algunos amigos que coinciden conmigo en el desayuno, a que propongan un tema de interés. Y ahí tienen ustedes a Josep Mª, Pepu o Joaquim, debatiendo acaloradamente entre sí para sugerir consensuadamente una temática u otra…

Esta semana, lo tenía claro: Quería evitar hablar de árbitros, de “Vares”, de escándalos o favoritismos, y mucho menos del Madrid pero, aunque me pese, es que no me queda otro remedio. Y es que, cuando creía que lo había visto todo, van los blancos y sus esperpénticos arbitrajes “amigos”, y te escandalizan con otra barbaridad europea. ¡Qué le voy a hacer! ¿No?

No. No lo habíamos visto todo. Habíamos contemplado atónitos como el mismo árbitro del Metropolitano, Szymon Marciniak, señalaba la temporada pasada en Champions, un fuera de juego del Bayern inexistente, sin seguir el protocolo UEFA, y permitiendo al equipo blanco seguir en la lucha por un título que posteriormente conquistó.

Cómo en 2018 Lucas Vázquez se dejaba caer contra la Juventus, sin falta ninguna, dentro del área y en el último minuto, para poder seguir vivos. Cómo el año anterior, Ronaldo, también contra el Bayern, conseguía dos goles del todo ilegales para clasificar a su equipo tras la expulsión por una falta que jamás se produjo del pobre Arturo Vidal. Cómo, en 2016 y ya en la final, Ramos marcaba en fuera de juego el 1-0 tras no ser expulsado ni sancionado por una mano flagrante dentro del área, llevándose posteriormente los brazos al estómago simulando que el balón le había golpeado en el vientre. ¿Sigo? ¡Tengo documentados, y solamente en Copa de Europa, hasta 27 lances inexplicables que llevan uno por uno hacia finales y títulos vergonzantes!

Y cuando crees que ya lo has visto todo, el miércoles y en una tanda de penaltis decisiva, anulan un gol atlético del todo crucial por una supuesta irregularidad que no ha habido una sola cámara capaz de demostrarla.

Qué quieren que les diga… Hoy todo me parece una mierda. ¿Todo? No. Hay un grupo de jóvenes dispuestos a acabar con tanta mentira, y aun sabiendo que donde hay tan poca justicia es un peligro tener razón, la van a ejercer. Que se prepare el embuste.