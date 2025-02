El Madrid es el problema de LaLiga

Los jugadores del Real Madrid protestan la expulsión a Bellingham / EFE

Ya hace unas cuantas temporadas que el Real Madrid quiere hacer creer que los árbitros y el VAR son el problema de la Liga. Lo han llevado hasta el paroxismo del ridículo. Su comportamiento es cada vez más absurdo. Y a pesar de su patetismo, no se detendrá. De tal forma que ahora el Madrid es el problema urgente de la Liga. Sus dirigentes, con los clubes que la forman y los árbitros, tendrán que resolverlo. No sé cuál debe ser la solución. Porque las que se me ocurren son excesivas y, probablemente, fuera de normativa.

Se ha convertido en un asunto que no tiene espera. Las jornadas se hacen insoportables. El ambiente de tensión que han logrado crear ha puesto en el centro a los árbitros. Cada una de sus decisiones se convierte en controversia y queda bajo sospecha.

El sábado, Jude Bellingham envió a tomar por el culo al árbitro y Camavinga hizo penalti a Budimir. Y Barrios se hizo expulsar con una entrada de roja a los cinco minutos de partido. El lunes, Pathé Ciss hizo penalti a Iñigo Martínez y Nteka, en fuera de fuego, bloqueó al defensa blaugrana y convirtió en ilegal el gol de De Frutos. Estas cinco jugadas —hay más, pero no es necesario alargarlo— son interpretables y comparables con otros partidos, pero están bien arbitradas. Podían haber tomado decisiones distintas y seguirían estando bien arbitradas.

Porque hay que entender y aceptar el error arbitral. Trabajar para minimizarlo, pero sabiendo que nunca se va a eliminar del todo. Y que el carácter, el talante y el humor del árbitro influye en sus decisiones, al igual que lo hace en las de los jugadores, por más profesionales que sean. Todos son distintos y reaccionan diferentemente ante hechos parecidos.

También la prensa debería contribuir a poner cordura. Si en sus inicios hizo una tarea pedagógica fundamental para el crecimiento del fútbol, ahora debería reanudar ese papel educativo. Porque el fútbol camina hacia el pedregal con Florentino Pérez de flautista.