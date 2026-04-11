En Madrid ya están preparando el terreno

Semana de Champions con malos resultados tanto para el Real Madrid como para el Barça. Derrota justa de los blancos en el Santiago Bernabéu ante el Bayern de Múnich y derrota bastante injusta del Barça en el Spotify Camp Nou contra el Atlético de Madrid, pues en el partido tuvo una influencia decisiva el árbitro rumano Istvan Kovacs, con decisiones que siempre perjudicaron al cuadro azulgrana.

Ambos partidos llegaron tras un fin de semana en el que la Liga se tiñó de azulgrana por la derrota de los blancos en Mallorca y la victoria del Barça en un campo tan complicado como el Metropolitano. Siete puntos de ventaja a falta de ocho jornadas parece una distancia insalvable para el Real Madrid, aunque bien es cierto que en el fútbol cosas más extrañas se han visto.

Las dos derrotas consecutivas del equipo de Álvaro Arbeloa dejan a los blancos al borde del precipicio y con pocas opciones de ganar un título esta temporada tras haber perdido ya la final de la Supercopa contra el Barça y ser eliminados de la Copa del Rey por el Albacete. Será un fracaso mayúsculo, aunque la ‘caverna’ haya empezado a vender otro relato. Fue acabar el partido contra el Bayern y empezar a proclamar a los cuatro vientos que el Real Madrid salía reforzado de aquel encuentro por haberle podido plantar cara al equipo alemán, logrando salir vivo para el choque de vuelta en Múnich.

Resulta increíble que den por buena una derrota (1-2) contra el Bayern teniendo en cuenta que el Real Madrid tiene en su plantilla a jugadores como Mbappé, Vinicius y Bellingham. Que el Real Madrid es un club que el pasado verano contrató a Xabi Alonso para ganarlo todo para acabar despidiendo al tolosarra meses después. Que es un equipo que se gastó 170 millones de euros en cuatro futbolistas como Huijsen, Trent, Álvaro Carreras y Mastantuono, el nuevo Lamine que se pudre en el banquillo.

Lo miren como lo miren, el Real Madrid está obligado a mucho más y su temporada va camino de fracaso mayúsculo tras haber sido ya mala la pasada. Para taparlo, además de a la ‘caverna’, Florentino Pérez tiene también a Arbeloa, que en cada rueda de prensa saca a pasear el nombre de Negreira y pone en duda los títulos ganados por el Barça de Guardiola y el Barça de Messi e incluso se atreve a cuestionar la ventaja azulgrana en el presente campeonato.

Arbeloa parece estar preparando ya el camino para lo que viene, mientras Hansi Flick sigue a lo suyo. Asegurar la segunda Liga consecutiva para el Barça y buscar la remontada en el Metropolitano. Será complicada, pero posible..