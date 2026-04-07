El Madrid, o cómo complicarse dos títulos en cuatro días

A la derrota en Mallorca le siguió una igualmente dolorosa. O un poco más, porque el escaparate de la Champions siempre reluce con más brillo. El Bayern ganó 1-2 en el Bernabéu. Lo hizo con merecimiento, y por un resultado más corto de lo que mereció. Las semifinales se complican para un Madrid sin demasiados argumentos, superado por un rival mucho más preparado pese al 'rush' final del equipo blanco.

La primera conclusión es tan obvia que podría resultar engañosa. Y más tratándose del Real Madrid, especialista mundial en remontadas y resurrecciones. Conviene tener en cuenta que en el fútbol todo es posible, pero lo cierto es que este Madrid transmite cierta sensación de fin de trayecto.

En la Liga, tendría que levantar siete puntos a un Barça que difícilmente se dejaría recortar tanto margen en tan poco tiempo. En la Champions, su competición fetiche, el Madrid tendría que levantar un 0-2 en el campo del Bayern, estadio siempre complicado.

El equipo alemán no pierde un partido europeo en casa desde hace un año (cayó ante el Inter en los cuartos del año pasado). Pero entre marzo de 2021 (derrota ante la Lazio) y abril de 2025 no sufrió si una sola derrota europea en el Allianz.

¿Imposible para el Madrid? No del todo, pero la lógica apunta a que la temporada del Real Madrid está casi finiquitada. Cambió de entrenador a mitad de curso, de una manera un tanto precipitada, porque Florentino nunca acabó de creerse del todo a Xabi Alonso.

Se puso en manos de Arbeloa, entrenador perfectamente alineado (alienado, dirían otros) con el discurso de la planta noble. Por momentos, el experimento pareció funcionar. Hubo momentos para el optimismo, repuntes puntuales. Pero si se amplía el foco, con una perspectiva más global, lo cierto es que el Madrid ha ido dejándose títulos por el camino de la peor manera posible.

Dimitó de mala manera de la Copa en el debut de Arbeloa, ante un equipo de Segunda división. Mantuvo el tipo en la Liga, pero cuando llegaron los puertos de montaña, flaqueó, y cedió en el estadio del Mallorca, equipo de la zona baja. Y en la Champions, territorio de los milagros, pareció reforzar su candidatura tras eliminar al City, pero cuando se midió a un rival especialmente cuajado, como el Bayern, no le alcanzó.

Queda la vuelta, dirán los más creyentes en el espíritu de Juanito. Es cierto. Pero esos mismos creyentes estarán de acuerdo es que las sensaciones que transmite el Madrid no invitan al milagro, ni a una remontada histórica. Salvo fenómeno sobrenatural, el Madrid se resignará a dar por cerrada la temporada la próxima semana, mediado el mes de abril: demasiado pronto.