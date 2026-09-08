El Madrid de Mou gana sin jugar

MADRID, 08/09/2026.- El uruguayo del Real Madrid Fede Valverde (d) lucha con Andy Diouf, del Inter, durante el encuentro correspondiente a la Liga de Campeones que disputan Real Madrid e Inter de Milán, este martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE/Juanjo Martín / JUANJO MARTIN / EFE

El Madrid no juega a nada. Pero tiene a Courtois y Mbappé. Y eso, en el fútbol de hoy, puede ser suficiente.

Ante el Inter volvió a quedar demostrado. El equipo italiano dominó los primeros minutos, tuvo el balón y dispuso de tres ocasiones clarísimas para adelantarse. Las tres se encontraron con Courtois. Cuando el Madrid no juega, aparece el belga para evitar que el partido se le vaya.

Y cuando parecía que el Inter tenía el control, llegaron dos regalos defensivos incomprensibles. Dos errores que un equipo de Champions no puede permitirse. El Madrid los aprovechó y, en pocos minutos, pasó de sobrevivir a mandar en el marcador.

Este es el Madrid de Mou. Renuncia al juego y al espectáculo porque solo le interesa ganar. Cede el balón al rival, espera su error y confía en que el talento de Mbappé y compañía haga el resto. Una filosofía que recuerda inevitablemente al Mourinho de hace unos años: ganar antes que jugar bien.

Federico Valverde of Real Madrid CF celebrates after scoring his team's second goal with teammates during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between Real Madrid CF and FC Internazionale Milano at Berabeu stadium on September 08, 2026, in Madrid, Spain. AFP7 08/09/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En el otro extremo está el Barça de Hansi Flick. El Barça necesita la pelota. Quiere dominarla para construir, crear y controlar el partido. El Madrid entiende el fútbol de una manera mucho más pragmática: la pelota no es imprescindible si tienes a Courtois bajo los palos y a Mbappé esperando delante.

Y ahí está el problema para todos sus rivales. Puedes jugar mejor que ellos. Puedes dominarles. Puedes generar más ocasiones. Pero no puedes regalarles nada.

Porque Courtois convierte ocasiones en frustración y los delanteros blancos convierten los espacios en goles.

El Barça necesita que el partido se parezca a su idea de fútbol. El Madrid no. A los blancos les basta con que el partido termine a su favor.

En fin, que al final ganaron por dos a uno y sufriendo, pero seguro que Florentino y Mou se fueron a casa tan contentos. Y seguro que antes se fundieron en un abrazo. Aquí, visto lo visto, estaríamos muy preocupados.