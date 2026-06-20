En Madrid llevan mucho tiempo vendiendo la moto

Nadie puede poner en duda que Cristiano Ronaldo es un excelente futbolista, un animal competitivo que lleva más de dos décadas marcando goles. De ahí a que se le haya puesto al mismo nivel que Leo Messi hay una gran diferencia. Y eso es lo que estuvieron haciendo y siguen haciendo en Madrid. No hay más que ver lo sucedido en esta primera jornada del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Messi, que defiende el título ganado en Qatar, tuvo un debut excelso. Tres goles ante Argelia en el triunfo del combinado de otro Lionel, Scaloni. Además, dos de los goles entre los más bellos de esta primera semana de competición.

La actuación de Cristiano Ronaldo en el partido que Portugal empató contra todo pronóstico ante la República Democrática del Congo dejó mucho que desear. El actual futbolista del Al Nassr de Arabia Saudí no dejó de pedir el balón a sus compañeros con aspavientos y apenas tuvo alguna oportunidad para batir al portero rival. Es más, en muchas jugadas pareció que el atacante portugués estorbaba a sus compañeros más que otra cosa. De hecho, fueron muchos los que no entendían como Robert Martínez, seleccionador portugués, mantenía al exjugador del Real Madrid sobre el terreno de juego. Parece incluso que alguno de sus compañeros tampoco lo entendió. No hay más que ver las declaraciones de Joao Neves. “Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás”, dijo el centrocampista del PSG. Toda la razón a pesar de las muchas críticas que tuvo que soportar en las redes sociales de los acérrimos seguidores de su compañero.

La carrera de Cristiano Ronaldo ha sido brillante, pero la de Messi ha sido la del mejor futbolista de todos los tiempos. Por ello el argentino ha ganado el Balón de Oro en ocho ocasiones por cinco del portugués. Por ello el argentino goza de más reconocimiento mundial que el portugués. Porque Cristiano Ronaldo es un gran goleador, mientras Messi es mucho más que un goleador. Messi se ha hartado a marcar goles pero también ha hecho jugar a sus compañeros. A los que tuvo en el Barça y a los que tuvo y tiene en la selección de Argentina, que difícilmente hubiesen ganado el Mundial hace cuatro años sin el concurso de su capitán.

Messi es el mejor de todos los tiempos. Algunos pueden poner en duda que sea el número uno pero en absoluto que se sentó en la mesa de los Pelé, Maradona, Cruyff y Di Stéfano. Cristiano está un peldaño por debajo. Por mucho que en Madrid lleven años equiparándolo al mejor.