El Madrid se lleva el derbi del miedo

Los jugadores del Madrid celebran el gol de Brahim contra el Atlético / AP

El primer disparo a puerta del derbi de Champions disputado en la capital llegó antes del minuto cuatro de partido. No fue ni de Mbappé ni de Vinicius. El autor fue Rodrygo. Lo hizo con la zurda y acabó en gol. Un tanto que no cambió nada. El respeto entre ambos equipos era mutuo y los futbolistas no arriesgaban en ataque para evitar contrataques innecesarios. En ocasiones, parecía que unos y otros se conformaban con el resultado de uno a cero para la vuelta.

Tanto es así, que la posesión durante la primera parte quedó repartida al cincuenta por ciento entre ambos conjuntos. Sin embargo, fueron los Atléticos los que se mostraron menos conformistas y así llegó la genialidad de Julián Álvarez. El argentino marcó uno de esos goles que quedará en el recuerdo. Valdano dijo en su narración televisiva que fue gol improbable, aunque parecía imposible. La primera parte no dio para más.

Fue también improbable el gol de Brahim que adelantó de nuevo al Madrid. Y lo fue porque los blancos estaban siendo sometidos por los de Simeone y porque apenas tenía hueco para rematar a puerta entre un mar de piernas. Sin embargo, fue marcar y el Madrid recuperó el dominio del partido a la vez que el Atlético se iba diluyendo. Tanto que Simeone sentó a Griezmann para dar entrada un quinto defensa.

No fue un buen partido, no brillaron las estrellas y los técnicos se mostraron más atemorizados que valientes. Suerte de los golazos porque el espectáculo no estuvo a la altura de dos conjuntos que aspiran a ganar la Champions. El espectáculo fue decepcionante. En fin, que el Madrid se llevó el partido del miedo. Habrá que ver ahora como afrontan la vuelta. A ninguno de los dos equipo les valdrá el inconformismo mostrado en el Bernabéu.