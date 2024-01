El Madrid le hace un regalo al Barça de Xavi

El Madrid,fuera de la Copa

El resultadismo al poder. El Madrid le echó una mano inesperada al Barça de Xavi con su eliminación en la Copa del Rey. Los blancos venían de comerse el mundo en la Supercopa, pero cayeron ante el Atlético dejándose por el camino uno de los títulos importantes de la temporada. Juegan mejor que el Barça, sí, pero en enero se han quedado sin Copa y esto puede marcar un cambio mental de tendencias en una temporada que se les puede hacer muy larga.

El Barça tuvo suerte en el sorteo copero y pasó ante el Unionistas de Salamanca mostrando, una vez más, su juego tedioso. Y el Madrid cayó ante un gran Atlético veniendo muy cara su piel y jugando, a ratos, a un gran nivel. Pero el Madrid demostró que no es invencible y Ancelotti dio un recital de malas decisiones en los cambios. En todas partes cuecen habas, aunque Xavi, casi sin quererlo, salió reforzado del KO blanco.

Al Madrid le acabará pasando factura la racanería de Florentino Pérez, que parece que se lo ha gastado todo en el nuevo Bernabéu. Solo tienen dos centrales, los porteros flojean y buena parte de la plantilla comienza a estar desgastada. Ante el Atlético compitieron, pero la prórroga se les hizo muy larga...y lo que les queda.

El Superjueves de Copa relanza al Barça y crea dudas en el Madrid. Los blaugrana no han ganado nada y, si no mejoran, es muy probable que no lo hagan, pero lo único cierto es que el Madrid sí ha perdido algo. ¿Quién le iba a decir a Laporta que tras el batacazo dela Supercopa, los blancos le iban a dar esta alegría?.