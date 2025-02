El Madrid le da un hachazo a Guardiola

Mbappé celebra su gol contra el Manchester City en los playoffs de la Champions / AP

El Real Madrid volvió a hacerlo en la Liga de Campeones. Una remontada ante el Manchester City en los últimos seis minutos de juego sirvieron para que Ancelotti le diera un hachazo a Pep Guardiola y dejara la eliminatoria lista para ser sentenciada en el Bernabéu. El City es hoy un equipo que en nada se parece a lo que fue. Una sombra de sí mismo. Un grupo de jugadores demasiado viejos, incapaces de aguantar el ritmo que exige en Europa. De Bruyne es un claro ejemplo, pero la salida de reservas como Gundogan tampoco lo arreglan.

No ha sabido rejuvenecerse, ha envejecido mal el grupo de Pep. Y el Madrid, que tampoco va sobrado atrás (5 lesionados) ni en el centro del campo, tuvo suficiente pegada para darle esta estocada al club citicen porque cuando no es Mbappé, es Vinicius o Bellingham quienes tienen ese olfato goleador y esa edad que les convierte en temibles. En el Madrid no hay juego, pero hay un ataque demoledor. Y de eso se basó para ganar 2-3 en Inglaterra y encarrilar su pase a los octavos de final.

Dembélé, el otro protagonista

La noche de Champions también deparó un partidazo del PSG, con Ousmane Dembélé como principal estrella de un equipo que va a más.El inicio de año del ex jugador del Barcelona es demoledor al celebrar ya 15 goles, dos de ellos contra el Brest en la noche de ayer que colocan pie y medio en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Como acostumbran los equipos de Luis Enrique, el PSG es un equipo que ahora va como un cohete tras dejar atrás unos meses titubeantes. Es una amenaza real para cualquiera y un serio aspirante al trono continental. Lo paradójico es ver a Dembélé llevando el timón cuando en Barcelona era casi repudiado. Pero así es la vida. Ysi no que se lo pregunten a Raphinha.