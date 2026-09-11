No todos los de Madrid irán al cielo

“Por fin Madrid”, podemos leer en la lona que cubre la fachada de un edificio en el centro de la capital, al estilo del ya legendario “Ganas de volver a veros” de Joan Laporta. Ignoro lo que les habrán cobrado a Mercedes por tan desafortunado eslogan para promocionar el GP de España de F1 de este fin de semana, pero: “por fin”, ¿por qué? ¿Por qué ya no lo tiene Barcelona? Me parece ridículo, como también lo han sido algunas formas para calentar la carrera, como la de Red Bull de meter un monoplaza sobre las vías del metro, algo que, por cierto, ya hicieron los de Mini hace mucho tiempo en un spot televisivo que en su momento fue original. Los hay que ya no saben qué hacer para ganar clics o salir en la tele.

Madrid merecía recuperar la F1, cuarenta y cinco años después de aquel tórrido domingo de 1981 en que el ganador Gilles Villeneuve y su sombra aquel día, Jacques Lafitte, tuvieron que ser ayudados a salir de sus coches por culpa del bochorno imperante. Esperemos que no suceda lo mismo esta vez, aunque un cierto bochorno -de otro tipo- sí que se divisa en un horizonte recortado por cuatro torres que nos recuerdan que la práctica del pelotazo es cosa habitual con la excusa del deporte.

Estoy convencido que la esperada carrera de la capital será un éxito. El equipo capitaneado por Luis García Abad, con gente tan profesional en sus filas como Nira Juanco, se lo merece. Se han dejado el alma en el empeño, y su esfuerzo debería ser recompensado con una cita con múltiples alicientes, que no necesita de aliños artificiales extracorpóreos, más allá del interés por ver cómo funciona el atrevido invento de la Monumental.

No lo han tenido fácil, y eso que el antiguo mánager de Fernando Alonso está más que curtido en el complicado arte de gestionar egos. Pero, amigos, una cosa son las super-estrellas del deporte, y otra los que quieren brillar más que las estrellas de su bandera.

En Madrid todo es a lo grande. Desde los boxes, majestuosos y modélicos, hasta las zonas para que luzca la constelación de astros mediáticos que se espera, presumiendo de codiciados pases VIP que les permitirán cumplir con el objetivo de salir en la foto. Aunque claro, lo del tamaño (que sí que importa) en la Villa y Corte es muy relativo, sobre todo si tomamos como referencia las medidas de los áticos con terraza, tan de moda.

Cupra Terramar / CUPRA

No puede el oso aliviarse al pie de un madroño si no tiene un mínimo espacio, como es lógico. “Lo normal, vaya” que diría Isabel Ayuso, la misma que dijo que “no habrá ni un euro público para este evento”, para ponderar meses después la alianza económica público/privada que estaban consiguiendo, y finalmente enmendar el propósito inicial soltando esta misma semana la frase “pero si hace falta cubrir algún gasto extra con dinero público, pues se hará, como desde siempre ha hecho con su carrera la Generalitat en Cataluña, aportando 40 millones cada año, y no pasa nada”. Pues mire señorita, no. Infórmese mejor.

No son 40. Sonmuchos más. Pero aquí se dicen las cosas sin amagos, con transparencia; no como suele hacerlas cosas su famosísimo “chico”. Y si los números se ponen chungos, se traspasa el encarguito a una entidad como Fira de Barcelona, que tiene un origen tan público como Ifema en Madrid, aunque no se cuente, y que está gestionada con idéntica eficacia que su homólogamesetaria.

Pero si bien no tengo dudas en lo deportivo de esta carrera, me producen una cierta zozobra los paralelismos que se establecen con el efímero GP de Valencia. Las carreras en el Valencia Street Circuit siempre fueron chulas. Y encima a veces incluso ganaba Alonso. Pero las secuelas económicas y políticas de aquel apaño aún supuran. Ojalá que aquí no pase lo mismo.

García Abad, colchonero de pro, convenció al Atlético de Madrid para que fuera uno de los primeros patrocinadores institucionales de la carrera, por la proximidad a Madring del Metropolitano, cuyas instalaciones se aprovecharán para la logística del GP, por mucho que la mayoría de los aficionados vayan a ir en metro, como supongo que harán Max Verstappen y compañía, vista la promoción de los de la bebida energética.

Pero de sopetón ha visto como a Florentino Pérez le ha entrado una pasión por el motor nunca vista y, cómo no, el Real Madrid también se ha sumado a la lista de paganos de la fiesta. Qué menos, después de que José Luis Almeida les haya recalificado por real (y nunca mejor dicho) decreto 448.000 hectáreas de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, replicando el pelotazo que hace veinticinco años permitió vender la que tenían enla Castellana donde se alzan las cuatro torres más famosas de su skyline. Como cantaba La Violetera: “cómpreme usté este terrenito, que no vale más que un real”. De Madrid al cielo.