El Madrid solo es grande ante los pequeños

La racha de Xabi Alonso llegó a su final. Un rival como dios manda como el Liverpool le puso contra las cuerdas hasta tumbarlo en la lona cuando pudo superar los obstáculos que se iba encontrando durante el partido: El VAR y Courtois. El portero belga volvió a cuajar un partido sensacional, como siempre que se enfrenta a un equipo inglés, pero fue insuficiente para salvar los muebles porque Mac Allister, uno de los jugadores más bajos de un Liverpool muy físico, logró perforar la portería blanca en una jugada a balón parado.

Fue una demostración que es más importante ser listo que alto para ser peligroso dentro del área. Se puso delante del defensa y, o remataba o le empujaban. El tanto fue el final a una actuación excepcional de Courtois (7 paradones) que aguantaron a un Madrid muy tristón, sin soluciones en ataque y a remolque siempre ante el mayor ímpetu mostrado por el equipo red. El equipo de Xabi Alonso nunca igualó en ambición y actitud del equipo local, tal y como admitió el propio Valverde al final del partido.

Y nos olvidábamos del VAR que volvió a ayudar al Madrid en un penalti de Tchoameni que desde la sala de máquinas anularon por considerar que la mano estaba fuera del área. Una más.

El Madrid llevará una racha impresionante en este inicio de curso, pero no da la talla cuando se encuentra a un rival de entidad. Entonces se diluye como un azucarillo. Le ocurrió contra el Atlético de Madrid y ahora contra el Liverpool. Solo pudo con el Barça, que llegaba con siete bajas.

Habrá que analizar si estamos ante un Madrid especial o es una réplica de lo vivido en los últimas temporadas con caras diferentes. Grande con los rivales pequeños y desconocido cuando se mide a equipos más elaborados, con mejor actitud, con más ambición. No cambia, eso seguro, el teatrillo de Vinicius cuando las cosas no van bien, una actitud que le ridiculiza. Está más cerca del meme que del jugador de fútbol. Y también se lleva para el recuerdo Trend Arnold Alexander la pitada que le brindó su antigua afición en el primer partido que volvió a Anfield. Tan grande como el We'll never walk alone.