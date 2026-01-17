El Madrid gana, pero la crisis se queda

El Real Madrid volvió a ganar, sí, pero nadie en el Bernabéu se fue a casa con la sensación de alivio. La victoria fue solo un parche, otro más, sobre una herida que no deja de supurar. Este Madrid no juega a nada, no transmite ilusión y, lo que es peor, no parece tener rumbo. Sus estrellas caminan por el campo sin brillo ni liderazgo y el nuevo entrenador, lejos de aportar soluciones, parece ejercer más como altavoz de Florentino que como gestor real de un vestuario descontrolado.

La paciencia de la grada se ha agotado. El Bernabéu, que lo ha visto y perdonado casi todo, explotó como hacía tiempo que no se recordaba. El grito de «Florentino, dimisión» resonó con fuerza durante una primera parte lamentable ante un Levante que pelea por no descender. Que ese clamor surja frente a un rival en la penúltima posición dice mucho del hartazgo acumulado.

El gol no llegó hasta la segunda parte y lo hizo desde el punto de penalti, una acción justa, pero insuficiente para tapar las vergüenzas del equipo. Los pitos no cesaron y el gran señalado fue Vinícius, irreconocible y errático, pero intocable para Arbeloa. Un síntoma más de un técnico que parece no tener margen o valentía para tomar decisiones.

Si no hay un cambio radical, el Madrid se encamina hacia un final de temporada incómodo. La afición ya no tolera ciertas actitudes ni en el césped ni en el palco, y el ambiente es tan volátil que cualquier tropiezo puede detonar una crisis de consecuencias imprevisibles. Ganó el Madrid, sí, pero el enfado sigue ahí.

Mientras tanto, el Barça afronta su visita a Anoeta con la posible baja de Raphinha. No será un duelo sencillo, aunque la regularidad del equipo de Flick invita al optimismo. El técnico alemán, eso sí, no esconde su enfado por la más que probable marcha del joven delantero Dro. Desde su mentalidad, le cuesta entender que un chico de 18 años priorice el dinero sobre el proyecto. Y tiene razón, aunque la realidad del fútbol actual demuestra que el compromiso de futbolistas como Pedri o Cubarsí es, por desgracia, cada vez menos habitual.