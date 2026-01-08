El Madrid gana, pero convierte al Barça en favorito

El estadio King Abdullah Sports City de Yeda se vistió de blanco para ver jugar al Madrid. Entre los aficionados locales vestidos con sus túnicas blancas que aquí lucen los hombres sumados a las numerosas camisetas del Real que mostraban otros, los de Xavi Alonso parecían jugar en el Bernabéu. A todo eso, la fiesta blanca fue a más a partir del minuto 8 tras el golazo de falta que transformó Valverde.

A partir de aquí, poco fútbol y reparto de ocasiones por ambas partes, con un Courtois que volvió a ser el mejor en la primera parte. El Atlético, por su parte, sigue fallando en las grandes ocasiones y entre el cambio de la propiedad del club y las escasas opciones de optar algún título, todo indica que al final de esta temporada podría llegar el final de Simeone. Los rojiblancos merecieron más, pero la experiencia también es un grado.

Mientras, el Madrid, sin practicar un juego brillante, volvió a resultar eficaz. Tanto que a la primera que tuvo en la segunda parte, sentenció el partido. Ni el gol de Sorloth que sirvió para recortar distancias propició que los Atléticos se creyeran la reacción. En definitiva, una mala semifinal respecto al juego desplegado por ambos equipos, pero que trae un nuevo Clásico.

Dicho esto y, visto lo visto, en las dos semifinales, el Barça parte como favorito para la final. Eso sí, tendrán que demostrarlo. Sumar el primer título de la temporada sería importante para los de Hansi Flick y, a la vez, dejaría tocado muy tocado al Madrid. En fin, que en Yeda ya tienen lo que deseaban: el Clásico.