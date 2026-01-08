Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atlético - Real MadridFinal Supercopa de EspañaDónde ver Atlético - Real MadridAlineación Real MadridJoan GarciaReal Madrid - MaccabiPaco BautistaPSG - MarsellaDónde ver PSG MarsellaBarça - Partizán horarioCopa ÁfricaDinero SupercopaMercado de Fichajes hoyCañizaresCruces Copa del ReyFechas octavos Copa del ReyAccidente Calleja DakarRival Barça CopaRival Madrid CopaCuadro Copa ÁfricaHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin

Opinión

Joan Vehils

Joan Vehils

El Madrid gana, pero convierte al Barça en favorito

Rodrygo supera a Oblak para marcar el segundo gol del Real Madrid.

Rodrygo supera a Oblak para marcar el segundo gol del Real Madrid. / STR / EFE

El estadio King Abdullah Sports City de Yeda se vistió de blanco para ver jugar al Madrid. Entre los aficionados locales vestidos con sus túnicas blancas que aquí lucen los hombres sumados a las numerosas camisetas del Real que mostraban otros, los de Xavi Alonso parecían jugar en el Bernabéu. A todo eso, la fiesta blanca fue a más a partir del minuto 8 tras el golazo de falta que transformó Valverde.

A partir de aquí, poco fútbol y reparto de ocasiones por ambas partes, con un Courtois que volvió a ser el mejor en la primera parte. El Atlético, por su parte, sigue fallando en las grandes ocasiones y entre el cambio de la propiedad del club y las escasas opciones de optar algún título, todo indica que al final de esta temporada podría llegar el final de Simeone. Los rojiblancos merecieron más, pero la experiencia también es un grado.

Mientras, el Madrid, sin practicar un juego brillante, volvió a resultar eficaz. Tanto que a la primera que tuvo en la segunda parte, sentenció el partido. Ni el gol de Sorloth que sirvió para recortar distancias propició que los Atléticos se creyeran la reacción. En definitiva, una mala semifinal respecto al juego desplegado por ambos equipos, pero que trae un nuevo Clásico.

Noticias relacionadas y más

Dicho esto y, visto lo visto, en las dos semifinales, el Barça parte como favorito para la final. Eso sí, tendrán que demostrarlo. Sumar el primer título de la temporada sería importante para los de Hansi Flick y, a la vez, dejaría tocado muy tocado al Madrid. En fin, que en Yeda ya tienen lo que deseaban: el Clásico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL