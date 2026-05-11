Si el Madrid fuera un club normal, Florentino hoy ya no sería presidente

Como la Liga de Cruyff, las de Tenerife o las del Dream Team, el Barça de Flick ya tiene otra para su colección histórica de campeonatos con apodo: La Liga que ganamos contra el Madrid. Este equipo delicioso merecía una de estas Ligas que son mucho más que un título.

Porque lo que ayer vivió el Camp Nou, más que un partido, fue una certificación, pero sobre todo simbólica. El Barça se deshizo del equipo blanco con suficiencia, casi como quien se sacude una mosca de encima. Ganó por dos goles, pero hubiera marcado más si los hubiera necesitado, así es la distancia sideral que separa hoy los dos clubes.

La segunda parte pareció casi un pacto encubierto, entre el Barça, que ya se veía campeón, y el Madrid, conformándose con no salir humillado del todo. El equipo blaugrana, de hecho, ya hacía muchas jornadas que había ganado oficiosamente la Liga, y su eterno rival se dedicó simplemente a corroborar su estado de descomposición galopante, en medio de una combustión interna que amenaza ya los fundamentos del club.

El vestuario ha pasado directamente de la desunión a la violencia, con peleas vergonzantes que parecen sacadas de las peores escenas de Peaky Blinders, y la que se suponía que es su principal estrella decidió presentar su dimisión y borrarse del 'match-ball' de la temporada.

El entrenador blanco es solo una marioneta del presidente, que en el último momento decidió también apartarse del partido y quedarse en Madrid. Frente a la alegría, la vitalidad y la esperanza que desprende el Barça, el club blanco es hoy una institución comatosa, sin proyecto ni capacidad de reacción.

Si el Madrid fuera un club normal, con un entorno crítico y una masa social comprometida, el presidente que ha perpetrado este desastre, por muchas Champions que haya ganado durante su mandato, hoy dimitiría y convocaría elecciones.

Pero lo más probable es que todavía le alcance el viejo resorte de cerrar filas, atajar la prensa, y dirigir toda la presión a los jugadores. En el horizonte, ya se vislumbra el circo de la vuelta de Mourinho, la última y patética cortina de humo de un régimen trasnochado.

Para el Barça no hay mejor escenario imaginable. Su rival se descompone, y ni siquiera tiene coraje para hacer la catarsis final que lo limpie y lo redima. El destino parece estar escrito. El Barça tiene el camino despejado para seguir su excitante crecimiento y el Madrid no puede sino seguir despeñándose mientras nadie se atreva a tomar la Bastilla.