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Opinión | REAL MADRID

L. Miguelsanz

L. Miguelsanz

Subdirector.

El Madrid se entromete en el debut de España

El equipo blanco va a su bola y Florentino sigue con un mercado loco

Florentino Perez tras ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid en 2026

Florentino Perez tras ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid en 2026 / Europa Press

La Roja inicia hoy su camino hacia el sueño del Mundial, pero el Madrid decidió eclipsar el día con un auténtico e inesperado golpe de mercado. En otra negociación relámpago, Florentino Pérez logró un acuerdo para fichar a Marc Cucurella, canterano blaugrana y que había sonado tanto para el Barça como para el Atlético de Madrid, los dos grandes rivales de los blancos. Fue un terremoto por el aura que tiene este futbolista, que quería salir de la Premier y ha encontrado acomodo en un Madrid que demostró tener una banda izquierda de estar por casa en el pasado proyecto deportivo.

Florentino está solventando sus problemas a galope de talonario y ya lleva tres operaciones en este mes de junio. Y, en este caso, desbanca a un Atlético de Madrid al que ya le ha quitado a Cucurella y probablemente a Bernardo Silva en un abrir y cerrar de ojos. Da la sensación que el Madrid está pescando en las listas de otros equipos y todavía queda por traer algún galáctico antes de que finalice el mes de agosto.

La noticia cogió por sorpresa a los futbolistas en el cuartel general de la selección, dónde preparaban el debut ante Cabo Verde. Florentino ya reventó hace tiempo una concentración con el fichaje del entonces seleccionador, Julen Lopetegui, que tuvo que dimitir a pocos días de iniciarse la concentración. No hay duda que ahora es muy diferente, pero tampoco hizo gracia esta filtración que desvió el foco de lo que realmente importa.

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Cucurella es de esos jugadores que se lo echa todo a la espalda y seguro que si le toca jugar lo hará como siempre. El lateral quería regresar a España tras muchos años en la Premier y hubiera preferido al Barça, pero no pudo ser. El club blaugrana está atareado ahora en la operación salida y en la búsqueda de delantero, por lo que no era prioridad. Para el Madrid, sí y por ello pagarán más de 50 millones de euros, un auténtico pastizal para un defensa. Mourinho va a tener lo que quiera.

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