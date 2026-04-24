Un moribundo que se llama Real Madrid

El Madrid recibió su propia medicina. A perro flaco todo son pulgas y desde hace varias semanas se está acostumbrando a este tipo de remedio que, hasta ahora solo recetaba él. El Madrid es un triste reflejo de lo que fue en su día. Un enfermo, que vive postrado en la cama: Intenta levantarse, a veces consigue poner el pie en el suelo pero pronto cae. Está tan débil que reza para que acabe la temporada cuanto antes. Pero sabe que le queda un mundo por delante. Cinco partidos en un mes que se le hará eterno.

Precisamente fue un culer, Hector Bellerín, quien dictó sentencia en el minuto 94 de partido al solucionar un barullo dentro del área madridista. Euforia en el cuadro local, que estaba de celebración de la Feria, y decepción en el Madrid que abandonó la Cartuja cabizbajo, muerto, tocado y hundido. El empate le imposibilita presionar al Barcelona, que hoy tiene un complicadísimo enfrenamiento contra el Getafe en su casa.

Héctor Bellerín celebra su gol durante el encuentro correspondiente a la jornada 33 de LaLiga que disputan Real Betis y Real Madrid este viernes en el estadio de La Cartuja / JULIO MUÑOZ / EFE

Pero volvamos al Madrid, que es lo que impactó en la noche del viernes. Es un equipo capaz de atacar durante unos minutos, de forma decente, pero luego cae de estrepitosamente, como un juguete roto. Vinicius es capaz de llegar al área rival como una cabalgata impresionante y ser incapaz de disparar de forma decente. Mbappé es otro cromo. Nada que ver con lo que nos prometieron. Muchos goles que sirven de poco por su tendencia a desaparecer. Camavinga, por citar a otro, dio nuevos argumentos a los que le critican y le dejan verde. Y así se podría seguir hasta el último en llegar, Pitarch. Otro que tal.

Si había alguna posibilidad de que el Madrid peleara la Liga al Barcelona, en Sevilla la perdió totalmente. Aunque el Barcelona no gane contra el Getafe. Y si aprovecha el regalo que ofreció ayer, el equipo de Hansi Flick será campeón en el clásico. Lo que le faltaba a este enfermo que tiene lo que se merece

Seis partidos por delante

Seis partidos, con cuatro desplazamientos complicados para el Barcelona (Getafe, Osasuna, Alavés y Valencia) y dos en casa (Real Madrid y Betis). El panorama del Barça no es para relajarse, ni pensar en la rúa en el Mundial sino el de ponerse el mono de trabajo y multiplicarse para disimular las ausencias que hay.

Entrenamiento FC Barcelona / Dani Barbeito

Ante este escenario se entiende el temor de Hansi Flick por la lesión de Lamine Yamal. Tiene miedo porque se junta la lesión del internacional español con la de Raphinha, los dos jugadores más peligrosos del Barcelona en ataque. Son dos ausencias importantes teniendo en cuenta que las otras opciones no considera que sean para tirar cohetes. Lewandowski vive una caída que pone en duda incluso su continuidad pese a la firme voluntad de la directiva de continuar con él.

Ferran va a rachas. Está cuajando una correcta temporada, aunque él solo parece quedarse con lo malo. Sus manos en las orejas en la celebración de cada gol parece que viva en continúa discusión consigo mismo. Le queda Rashford que, como buen inglés, tiene unas condiciones espectaculares, pero no entiende el juego ni aporta la ambición de otros. Y Bardghji Roony no es desequilibrante siendo el último de los recursos del entrenador.

Ante todo este panorama, Flick está asustado por el calendario que le espera porque el Madrid sufre para ganar, pero va sumando de tres en tres. El Madrid está moribundo. Pero el Barça tampoco va sobrado, por lo que es el momento de apretar los dientes y rematar al enfermo.