El Madrid descubre cómo es Mbappé

S in apenas opciones para ganar la Liga y habiéndose despedido ya de la Champions League, Kylian Mbappé ha decidido poner punto y final a la temporada. Otra en blanco. La segunda seguida. Ahora se ha dado de baja para los próximos partidos, quizás todos los que quedan. No fuera el caso que se lesionara y también pusiera en jaque su participación en el Mundial.

Es jugador que solo quiere estar a las verdes. Nunca a las maduras. Corre para marcar goles, nunca para defender. (Luis Enrique lo sabe bien). Se lleva bien con sus compañeros si le pasan los balones adecuados para que él pueda brillar.

Kylian Mbappé, durante el encuentro correspondiente a la jornada 32 de Laliga que disputó el pasado viernes, contra el Betis, en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE/Julio Muñoz / JULIO MUÑOZ / EFE

Incluso hay un diálogo de hace unos años con su amigo Hakimi que es significativo: “Mira el video... deberías haberme pasado el balón”, dijo Kylian. Hakimi responde: “Si eso es lo que dices, perdóname...”. Y la sentencia de Mbappé: “Solo disculparse no es suficiente, tienes que pasarme el balón”. Queda claro como es Mbappé. Si se pierde es culpa de sus compañeros. Nunca suya.

El rey de los lloros

El francés anda cabreado con el Madrid porque considera que hay jugadores que no están al nivel (Bellingham especialmente), porque considera que el entrenador no da la talla y porque los médicos del club se equivocaron con su diagnóstico sobre la lesión sufrida a mitad de temporada. El rey de los lloros.

Kylian Mbappe, en el momento de la lesión / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa / Europa Press

El vestuario del Madrid ha tardado algo en descubrirlo, pero ya saben de que pie calza. Los malos resultados han destapado las tensiones internas. El vestuario apuesta por el liderazgo de Vinicius, porque quizás es menos listo, más primitivo, pero va de cara. De Mbappé desconfían. Ahora solo falta que le pongan a un entrenador de su gusto como Deschamps para acrecentar esta división interna.

Como Muriqui

Si fuera decisivo, los compañeros callarían, pero los números no están de la parte del francés. Ha marcado 24 goles en la presente Liga, pero 8 de penalti.Esto son 16 goles de jugada. Los mismos que Muriqui, un veterano que juega en un equipo que apenas tiene ocasiones de gol.

Mbappé ya lleva 10 temporadas sin mojar en la Champions y cada vez está más lejos del Balón de oro. El Madrid ha visto que su egoísmo camina en contra de los intereses de todo equipo, pero echarlo no es una vía posible