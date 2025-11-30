El Madrid confirma en Girona su crisis futbolística

El Madrid no juega a nada y prueba de ello es que tardó 38 minutos en dirigir un chut entre los tres palos. Ni Mbappé ni Vinicius ni Güler crearon una clara ocasión de gol durante toda la primera parte. El equipo de Xabi Alonso está lento, su juego es previsible, buena parte de sus jugadores está muy por debajo de su nivel y el entrenador se ve incapaz de darle la vuelta a esta decadente dinámica. Suerte que tienen a un portero que, partido tras partido, les salva la vida. No obstante, ni Courtois impidió el tercer empate consecutivo de los blancos ante un Girona que realizó un buen partido.

Han pasado ya muchos meses desde la salida de Ancelotti y la credibilidad de Xabi Alonso está en entredicho. Cuando un técnico no mejora a sus futbolistas es que algo no funciona y, al margen de Mbappé, el resto de jugadores contribuyen partido a partido a confirmar una visible crisis futbolística. Más aún cuando el propio entrenador del Madrid no se mostró preocupado tras el encuentro.

A estas alturas de la temporada, perder el liderato no es un drama, pero alegra a todos los culés que siguen confiando en el equipo de Hansi Flick. Eso sí, la triste imagen del técnico del Barça tras el encuentro ante el Alavés ha dejado inquietos a los culés.

Aitana Bonmatí, lesionada

Una fractura en el peroné izquierdo dejará a Aitana fuera de la final de la Nations League que este martes se disputará en el Metropolitano y, probablemente, varias semanas más sin poder competir con el Barça. Una inoportuna lesión en un entrenamiento provocó su regreso a Barcelona y en las próximas horas se conocerá si debe pasar por el quirófano. Esperamos y deseamos que sea una fractura simple y que le deje el mínimo tiempo fuera de los terrenos de juego. La necesita el Barça y la necesita la selección española.