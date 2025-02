El Madrid busca ganar la batalla de los árbitros

Florentino Pérez y Joan Laporta, junto a Rafael Louzán, en la presentación de la final de la Supercopa de España en Arabia / Sebastià Adrover

"El Barça nos mete cinco goles y venimos aquí a Cornellà y acaba jugando el mismo once. Así nos va”. Las palabras eran las de un aficionado que salía del estadio del Espanyol con la pena por la derrota y con la ira contra su entrenador, Carlo Ancelotti, incapaz de encontrar una solución al juego de un equipo que tiene margen para atacar muy bien, pero que sufre en defensa y en la creación del juego. El Madrid paga seguir con la misma política que tan bien le funcionó en anteriores temporadas en las que, pese a las numerosas bajas, decidió no fichar y reaprovechar los recursos internos para darle una vuelta de tuerca al equipo.

Hoy, el Madrid no tiene tantas soluciones y los jugadores, como entonces, van cayendo lesionados con regularidad. Alaba, Militao, Carvajal, Camavinga y ahora Rüdiger. Un equipo puede tener algunas soluciones en la chistera, pero pensar que eres intocable, que eres eterno es un error que se paga caro. El Madrid ha decidido no fichar y va con lo justo, tan justo que su partido en Cornellà rozó el ridículo para acabar maldiciendo al árbitro Muñiz Ruiz como el gran culpable de todos sus errores.

Veremos la evolución del equipo durante la segunda parte de la temporada. Tiene un potencial ofensivo como nadie en Europa, pero… ¿Será esto suficiente? No creo. Cuando el juego no llega, la respuesta es criticar a los árbitros, ya sea el entrenador, los jugadores o desde Real Madrid TV. Es su batalla porque, pese a seguir con los favores de los colegidos, estos son menos que cuando no había VAR por lo que la guerra del Madrid va dirigida directamente al estamento arbitral. Y es que pese a tener al presidente de la Liga apoyando a su equipo, y al de la Federación (lo que Laporta llamó madridismo sociológico) no parece ser suficiente para Florentino Pérez, que nunca da la cara porque a él, lo que le gusta, es moverse en la sombra, donde realmente se ejerce presión.

¿Y a todo ello qué hace Laporta? Se sabe la buena, o muy buena, relación entre los dos presidentes por compartir intereses comunes, como los fondos a los que venden activos de los clubs o la Superliga, pero el poder del Barcelona en los estamentos de la capital de España hoy es nulo, sin fuerza alguna porque está demasiado centrado en sus problemas inmediatos sin ver lo que se cuece lejos de su mirada. El Barça siempre había tenido un ‘delegado’ en Madrid, incluso con Laporta tenía a Mateu Alemany, pero ahora este espacio se ha quedado vacío. Nadie de la directiva ni de la secretaría técnica está para estas batallas. Campo virgen para el Madrid. La única baza que tiene el Barça a su favor es que Tebas no puede con Florentino.