Madrid y Atlético plantan cara al Barça con fichajes millonarios

Aunque en pleno verano parece extraño, faltan solo quince días para que comience la Liga, con la mayoría de clubs sin cerrar las plantillas, los aficionados de vacaciones y sin saber a ciencia cierta donde jugará el Barça a partir de septiembre. Que nadie piense que el próximo campeonato se parecerá al anterior donde vimos un Barça sorprendente gracias a Flick y un Madrid protagonizando un triste final de ciclo de Ancelotti. El campeón lo fue con tanta superioridad, que los directos rivales quedaron tocados.

De las últimas veinte Ligas, el Barça ha ganado once, mas de la mitad, siete el el Real y dos el Atlético. En la capital no están dispuestos a seguir de comparsas. Los títulos todavía no han llegado al nuevo Bernabeu y esto duele. Florentino ha fichado a Xabi Alonso con la esperanza de iniciar un nuevo ciclo victorioso no regateando fichajes como otros años. Lleva invertidos 167 millones en la contratación de Huijsen, Alexander Arnold, Carreras y Mastantuono pero no se quedará aquí. Su nuevo entrenador quiere un sustituto de Kroos y la jugada de quitarle al City el Balón de Oro Rodri no les ha salido bien.

El Atlético está cansado de ser el tercero en discordia. Quiere más y ha puesto en marcha un plan de rejuvenecimiento de la plantilla con ocho fichajes y una inversión de 150 millones. Detrás de esta ofensiva se esconde el plan de Gil de vender el club al mejor postor, ya tienen un par de ofertas que rondan los dos mil millones de euros de fondos americanos especializados en invertir en entidades deportivas. Simeone ha lanzado el mensaje a sus jugadores de que esta temporada con los refuerzos conseguidos deben luchar por el título y promete competencia desde el primer día.

El Barça por su parte no se duerme en los laureles, consciente de que tiene una gran plantilla con poco margen de mejora, no se precipita y busca jugadores que encajen en su juego. De momento se ha gastado solo 27.5 millones con la incorporación de Joan Garcia, del extremo sueco de 18 años Roony Bafrdghji y la cesión de Radschford con opción de compra a final de temporada. Pendiente de conseguir todavía la regla 1-1 para poder fichar con normalidad, sin estar pendiente de poder inscribir a los jugadores, Laporta va con el freno de mano puesto tras la complicada experiencia vivida con Olmo, pero no descarta un traspaso millonario, Christensen o Araujo, para solucionar su delicada tesorería.

Flick tiene una asignatura pendiente para la próxima temporada, mejorar la solidez defensiva ya que encajaron más de un gol por partido. Para ello tiene que ajustar la táctica del fuera de juego ya que los rivales han aprendido a contrarrestarla. La defensa no jugará tan adelantada para reducir riesgos, pero la presión alta seguirá siendo de obligado cumplimiento. Exigencia, actitud y derroche físico es el ABC del técnico alemán.