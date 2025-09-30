El mismo Madrid que el año pasado… o todavía peor

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, da instrucciones a Tchouaméni, durante el derbi contra el Atlético. / Borja Sánchez-Trillo / EFE

LaLiga ya vuelve a tener color azulgrana, si es que alguna vez lo había perdido, que todos sabemos que no. Si acaso, el Madrid fue un líder de prestado hasta que jugó contra un rival un poquito, tampoco mucho, exigente.

Para mayor escarnio, la realidad es que ha sido el peor Atlético en muchos años el que le ha metido cinco goles, algo que no pasaba desde hacía setenta y cinco años. Un golpe tremendo, una humillación al florentinato, aunque tampoco podemos calificarlo de sorprendente.

La realidad es que el Madrid es el mismo que el año pasado, o sea, un equipo descompensado, con enormes lagunas en su plantilla y un vestuario que es un polvorín. Parece mentira que con los años que lleva en eso Florentino Pérez, no haya sabido detectar los auténticos problemas del equipo.

Los fichajes no serán determinantes ni ganarán nada. Dos laterales normalitos, el inglés Trent que hasta ahora no ha hecho más que visualizar sus problemas de adaptación y Álvaro Carreras, que, como su apellido indica, corre mucho, pero en cuanto ha tenido que enfrentarse a un buen ataque se le han visto las costuras. Huijsen, un central con mejor prensa que rendimiento y Mastantuono, una joven promesa que todavía no está pasa sentar a Rodrygo.

Su tragedia está en el centro del campo, donde no hay nadie con un mínimo de pie para dirigir al equipo. O sea, que están igual... bueno, peor, pues Xabi Alonso ha desactivado a Valverde y ha desquiciado todavía más a Vinicius. Sin equipo para medirse a los grandes ni entrenador a la altura de lo que necesita un vestuario resabiado, la temporada apunta a otro sonoro fracaso.