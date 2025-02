La luz en la oscuridad

Pedri deleitó con otra actuación magistral ante el Rayo / VICTOR SALGADO

A Fátima, la abuela de Lamine Yamal, le encantó el partido que disputaron su nieto y sus compañeros ante el Rayo. Bien ubicada en la zona más noble del Lluís Companys, la matriarca disfrutó bien abrigada del ir y venir de aquellos chavales que casi todos le recuerdan al suyo. Me lo cuenta alguien próximo físicamente a ella y me asegura que no se alteró por casi nada, se lo pasó muy bien y aplaudió en diversas fases del encuentro. Como casi todos los que, allí o desde forma audiovisual, asistimos a un triunfo que no sólo apuntaló al Barça en el liderato. Lo confirmó como uno de los equipos más en forma y más fiables del mundo.

A Lamine Yamal -siempre escribo el nombre de pila del de Rocafonda así, porque es compuesto y reduciéndolo eliminaría a uno de los amigos de la familia por el que se llama así- no le acabó de salir el partido que le hubiera gustado dedicarle a su abuela. Muy contento no se fue al vestuario, casi tan mosqueado como Lewandowski tras el cambio, pero valoro esa autoexigencia tan brutal en un chaval que aún no tiene la mayoría de edad. Le diría que vale la pena pagar por ver alguno de esos destellos de genialidad que tanto cuesta encontrar y que tanto añora el barcelonismo desde que echaron a Messi. Tranquilo. No escuches a los que, desde la capital, empiezan a crear dudas sobre ti. Les conoces mejor que nadie. Les ciega la envidia y les mengua la debilidad deportiva.

Fátima llegó puntual a la cita. No así Koundé, que por segunda vez no lo fue y Flick volvió a dejarle en el banquillo. Una hora más tarde saltó al campo con una sonrisa, la que no le vimos al técnico durante los noventa minutos. Ni le gustó la tardanza de su jugador ni lo que vio en el césped. No quiso ni mirar el lanzamiento de penalti del ‘pichichi’ de la Liga -yo confieso: necesito un Trankimazín sublingual con Lewandowski en esa tesitura y con Szczęsny en general- y me consta que hubiera preferido el liderazgo tras un encuentro menos sufrido y más elaborado. Pero yo te diría, Hansi, que lo mejor está por llegar y que a ti y a los tuyos os perdonamos las lagunas por lo mucho que ganamos con los territorios conquistados. Incluso aplaudimos mediterráneamente ese estilo tan germánico al que, desde que has llegado, nos hemos adaptado como currantes y amantes del trabajo bien hecho que somos. Tenemos nuestras debilidades con ciertos jugadores pero, contradiciendo nuestro corazón y nuestro trocito de entrenador que llevamos dentro, te disculpamos algunas ausencias. Te lo dice la que tiene anclado en su cuenta de X ‘Casadó es un genio’. Fijaciones tú parece que no tienes. Y mal no te va.

Al que le va de cine es a Pedri. Incluso en un envite tan sufrido como el disputado ante el Rayo Vallecano, el canario hizo un Carles Porta: puso luz en la oscuridad. La juventud con la que convivo se quitaba el sombrero ante él y calculaba en qué momento (más bien pronto que tarde) le pondrían a la altura de Iniesta e, incluso, superarlo. Bien enfocado, tanto dentro como fuera del campo, Pedri es de los pocos jugadores del mundo que genera consenso entre entrenadores, directores deportivos, compañeros de profesión y periodistas. Si el FC Barcelona es líder, es gracias a futbolistas como él. El que ilumina a los suyos ensombreciendo a los rivales.