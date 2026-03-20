De Luis de la Fuente a los Garcia (Eric y Joan)

Cuando Eric Garcia frecuentaba la selección, era habitual leer críticas durísimas contra él: que si no tenía nivel para la absoluta, que si el Mundial le quedaba grande, que si no defendía con la suficiente contundencia, que si era una de esas ideas absurdas de Luis Enrique... Hubo un torrente de comentarios, interpretaciones y dardos dirigidos al futbolista del Barça (que en buena parte tenían como destinatario final a Luis Enrique) que no han envejecido demasiado bien.

Tirar de hemeroteca siempre es injusto, porque el paso del tiempo nos retrata a todos, pero no estaría de más que todos aquellos que machacaron a Eric hiciesen un ejercicio de contrición. No está de más admitir que su progresión ha sido espectacular: Eric ha mantenido todas sus virtudes (lectura de juego, extraordinaria capacidad para sacar la jugada) y ha sabido ir puliendo sus puntos más débiles, como el cuerpo a cuerpo o la marca pura y dura.

Muchos querían convertir a Eric en un defensa de los años ochenta (contundencia, patada a seguir y contundencia física por encima de todo), y resulta que Eric les ha demostrado cómo se puede ser un extraordinario central del siglo XXI. Si además puede ser lateral o pivote, Eric se convierte en una pieza especialmente valiosa para jugar un Mundial: veremos si Luis de la Fuente le tiene en cuenta.

Otro Garcia, Joan, está en una situación similar: no idéntica, porque Eric ya pasó por la selección absoluta. El caso del portero (que recuerda de lejos a lo sucedido en 2010 con Víctor Valdés y el Mundial de Sudáfrica) seguirá alimentando debates. ¿Merece ir con la absoluta? Resulta evidente que sí.

¿Es normal que De la Fuente se agarre al trío de porteros que le permitió ganar la Eurocopa?Se puede entender la confianza desde la dinámica de vestuario, pero conviene apuntar que dejar fuera a Joan supone una merma de talento para la absoluta. ¿Qué pasaría si el Barça ganase Liga y Champions... y su portero titular no fuese al Mundial?