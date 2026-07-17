Luis de la Fuente, en lo más alto

Asusta repasar el palmarés de Luis de la Fuente, finalista en todos los torneos en los que ha participado como seleccionador absoluto, por no hablar de sus éxitos en las inferiores. En cualquier otro país, tendría un monumento. No en España, donde siempre se le ha mirado desde una cierta superioridad moral: fue jugador de Primera -pero no un supercrack- y cocinó su carrera como entrenador en la cantera de la RFEF, que no suele atraer los focos de la prensa. No tiene pasado en el Real Madrid ni en el Barça ni en el Atlético, y eso parece penalizarlo.

En un país donde todo se mira con las gafas de los clubes, De la Fuente siempre fue visto con cierto recelo, como si le faltase pedigrí. Cualquiera de sus decisiones se ha analizado y puesto en duda hasta grados insospechados. Pero si se amplía el foco, no resulta difícil comprobar que prácticamente todas sus decisiones han tenido resultados positivos, desde sus primeras listas de convocados hasta sus cambios durante los partidos. Por cierto, si es ahí donde se calibra la valía de un entrenador, en la lectura del juego durante el partido, más que en la previa, De la Fuente merece una matrícula de honor incluso antes de que se juegue la final.

Gane o pierda España, De la Fuente ha despejado todas las dudas. Las que le vienen desde Madrid, por no haber convocado a ningún madridista, y las que le llegan desde Barcelona (por haber tardado en llamar a Joan Garcia o por la lesión, en su día, de Gavi, como si el seleccionador hubiera tenido la culpa). Es lo que tiene no estar adscrito a ningún bando: De la Fuente ha tenido que formar un bloque sólido, capaz de seducir a todo el mundo, ganar una Eurocopa y alcanzar una final de un Mundial para que algunos empiecen a valorarlo.

Afortunadamente, a él parece importarle poco el aplauso de la prensa, por más que en las ruedas de prensa cuide de manera exquisita a quienes le preguntan.

Ha logrado estar muy por encima de todo eso: está más preocupado por algo más relevante, que los partidos de España sean casi un monólogo, que los rivales acaben desesperados -véase Francia- o que jugadores teóricamente titulares, como Pedri, sepan asumir su suplencia con naturalidad. O que los que apenas han jugado sientan el grupo como algo propio, que se sientan partícipes a tiempo completo.

No es nada fácil, pero De la Fuente lo ha logrado. Hasta cierto punto, podría decirse que él ya ha ganado su Mundial, si proclamar algo así no fuera condescendiente, sinónimo de rebajar su mérito. Hace tiempo que entró en la historia del fútbol español por méritos propios: ahora solo es necesario que se lo reconozcan de verdad, sin complejos y con todas las letras.