Luis Enrique vuelve a conquistar Europa desde la fe y el carácter

Luis Enrique y su alegría y emoción después de volver a ganar la Champions / Champions

El PSG tiene un auténtico equipazo, pero durante la primera parte fue el Arsenal de Arteta quien ofreció una auténtica exhibición defensiva. Cada futbolista londinense interpretó el partido exactamente como lo había diseñado su entrenador: presión agresiva, ayudas constantes y una disciplina táctica admirable para no conceder absolutamente nada. Havertz, además, hizo lo que hacen los equipos competitivos: aprovechar una de las pocas ocasiones claras que tuvo.

Mientras tanto, el PSG transmitía una imagen poco habitual. Al conjunto de Luis Enrique le faltaba profundidad, ritmo en la circulación y, sobre todo, imaginación para desmontar una defensa perfectamente estructurada.

El enorme trabajo de Mosquera, Saliba, Gabriel y Hincapié anuló por completo a Dembélé y compañía, incapaces de encontrar espacios o generar verdadero desequilibrio. El descanso llegó con la sensación de que el Arsenal tenía el partido exactamente donde quería y de que el PSG estaba más incómodo de lo esperado.

Pero este PSG tiene algo que lo diferencia de otros grandes equipos europeos: carácter competitivo. Y buena parte de esa personalidad lleva el sello de Luis Enrique. El técnico asturiano no dejó de insistir, convencido de que tarde o temprano aparecería la oportunidad para cambiar el guion. Y apareció en forma de penalti de Mosquera, transformado con autoridad por el exdelantero azulgrana.

Ese gol cambió el partido desde el punto de vista emocional. Los parisinos comenzaron a sentirse dominadores. Aun así, los londinenses resistieron con enorme dignidad hasta forzar una prórroga en la que ambos equipos llegaron completamente exhaustos, física y mentalmente.

La final terminó siendo apoteósica y dramática. El Arsenal soñaba con conquistar la primera Champions de su historia y el PSG buscaba una segunda consecutiva, algo al alcance de muy pocos equipos en la historia reciente del fútbol europeo.

Los dos estaban frente a una oportunidad irrepetible. Y, una vez más, terminó imponiéndose el PSG de Luis Enrique. El equipo que nunca deja de creer. El equipo que refleja exactamente la personalidad de su entrenador. Y sí, el técnico más determinante del fútbol actual.