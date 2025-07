Luis Enrique ha convertido un club de estrellas fracasadas en un equipo de verdad

Luis Enrique celebra el triunfo del PSG tras golear al Real Madrid / AP

'Chapeau' a la trayectoria de Luis Enrique en el PSG. Tiene tanto mérito, que en su segunda temporada en París se ha convertido en el mejor entrenador del mundo. Se ha ganado el respeto y la consideración de los aficionados al fútbol. Por los títulos conseguidos y el estilo de juego de su equipo. Por su carácter personal e intransferible. Por ser un tipo disruptivo y valiente. Gane o pierda esta noche la final del Mundial de Clubs, su trabajo merece un sobresaliente.

Durante más de una década el club francés propiedad del estado de Qatar encadenó decepciones y fracasos. Tiraban los petrodólares en plan de nuevo rico, sus resultados eran decepcionantes estrellándose un año tras otro en la Champions.

Los jeques catarís estaban desesperados. A golpe de talonario reunieron a Messi, Neymar y Mbappé pero fueron incapaces de triunfar en Europa. Cambiaban de entrenador como quien cambia de coche.

Hasta que llegó Luis Enrique, un entrenador especial, diferente, que fue recibido por la prensa francesa con muchas dudas y que les ha dado la primera Champions. No le conocían. En dos años ha cambiado el PSG de arriba abajo hasta convertir un club de estrellas fugaces fracasadas en un equipo de verdad. Su filosofía es inequívoca, el equipo por encima de los cracks.

El PSG de Lucho se parece al Barça de Pep Guardiola

La opinión de que el once de Luis Enrique comienza a parecerse al Barça de Guardiola por su fútbol vistoso y goleador se extiende. Saben a qué juegan y saben lo que quieren. Presionan como nadie, corren más que los rivales, atacan y defienden en bloque, tienen hambre de títulos. Le dieron una paliza espectacular al Madrid poniendo en evidencia las lagunas y limitaciones de los blancos.

Xavi Alonso no tiene una varita mágica y este Madrid no se arregla en quince días. Falla la defensa, el centro del campo deja mucho que desear y en ataque Mbappé y Vinicius ni se entienden ni son solidarios con el trabajo del equipo. Florentino regresó a Madrid con un botín de 72,9 millones robado a la FIFA por llegar a semifinales, pero lo tendrá que invertir en fichajes si quiere tener un equipo competitivo.

El mundo del fútbol celebra los éxitos de Luis Enrique porque aporta aire fresco. Los aficionados barcelonistas están encantados porque sacó los colores al Madrid dejándolo en evidencia. En Francia están convencidos de que va a convertir a Dembelé en Balón de Oro y que están en el inicio de una gran etapa. En Nueva York parten esta noche como favoritos en la final contra el Chelsea, muy cerca de sumar el quinto título de la temporada.

Luis Enrique no cambia y es fiel a sus principios, cerca de sus jugadores y lejos de la prensa. Sigue pensando lo mismo que nos dijo hace años: “A mí la prensa no me hará mejor ni peor. No la necesito. Paso de sus elogios y de sus críticas. Cuando pierdo me dan palos, cuando gano se apuntan a la fiesta. Yo hago mi trabajo y punto, de estrella tengo cero”.