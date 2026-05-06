Luis Enrique se consagra como el mejor entrenador de Europa

Le dieron plenos poderes para decidir, fichar y mandar. Luis Enrique no solo aceptó el reto, sino que lo elevó a otro nivel. Con libertad total y fiel a sus ideas, ha construido el mejor equipo de Europa. Además, si hay un momento que definió su proyecto, fue la salida de Mbappé hace dos temporadas. Lejos de debilitarse, el PSG creció. Luis Enrique no dudó, no se aferró a la estrella y transformó un buen equipo en un auténtico equipazo.

El resultado llegó la pasada temporada con la primera Champions de la historia del club francés. Este año, la gran pregunta no era si el PSG estaría arriba, sino si el Bayern podía igualarlo. La respuesta ha sido clara. Tra una eliminatoria espectacular y de altísimo nivel, el PSG ha sido superior.

El 5-4 de la ida fue una auténtica oda al fútbol, de esas que quedan en la memoria, pero todo tenía que decidirse en Alemania, y allí Luis Enrique volvió a imponerse a Vincent Kompany. Su PSG salió a atacar, sí, pero con un control defensivo mucho más sólido: presión organizada, intensidad constante y una sensación de equipo trabajado hasta el mínimo detalle. No todo es talento. En el PSG hay mucho método.

Además, hay un mérito que no se puede pasar por alto. Luis Enrique ha recuperado a jugadores como Dembélé y ha logrado que futbolistas como Kvaratskhelia, Vitinha, João Neves o Nuno Mendes funcionen como piezas perfectamente engranadas. Este PSG no depende de individualidades porque ya funciona como un reloj.

Por todo esto, dos finales consecutivas de Champions no son casualidad. Son la confirmación de que Luis Enrique es, ahora mismo, el mejor entrenador del mundo. Un heredero natural de Guardiola. Sí, aún queda la final, pero su proyecto ya es una garantía de éxito.

Un último apunte. Luis Enrique tiene solo 55 años. Sería bonito volver a verlo algún día en el banquillo del Barça.