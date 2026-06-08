Luis de la Fe

No es extraño que el Papa León XIV haya confesado sus colores futbolísticos en su visita a España. Bueno, Robert Francis Prevost, su alter ego civil, que dice ser hincha del equipo que más milagrería ha tenido a su favor, como es el Real Madrid. La religión y el balón han estado íntimamente ligadas desde siempre. La figura de Maradona, equiparado al enviado de Dios en el terreno de juego, es la gran metáfora. Pero hay representantes en la tierra que han llevado la espiritualidad desde la sencillez y la austeridad, como ocurre con Luis de la Fuente, un profundo creyente que ha terminado por convencer a los escépticos.

Tuvo una transición difícil en una RFEF donde saltaron por los aires hasta los cimientos, con el caso Rubiales. En la parte deportiva se puso fin a la etapa de Luis Enrique, que terminó de un modo amargo con la eliminación ante Marruecos en Qatar por penaltis. El paso del tiempo le ha dado a De la Fuente la capacidad para explicar por qué un seleccionador es un tipo de persona especial. Y por qué muchas veces un entrenador de élite en clubes no tiene que ser necesariamente un buen técnico de selecciones.

De la Fuente: "Se ha cumplido un objetivo más, estamos muy contentos" / Atlas News

De la Fuente, ganador de una Eurocopa y de una Nations, ha logrado configurar un equipo que está por encima de los que le adularon por sus costumbres fuera del campo y de los que desconfiaron a causa de esos mismos prejuicios. La convocatoria para el Mundial que empieza en una semana para la selección, con el duelo frente a Cabo Verde, fue una selección natural. Superior a la política de bandos que domina el fútbol, donde los aficionados del Real Madrid se quejan de no ver a ninguno de los suyos y los contrarios les recuerdan que es imposible escogerlos porque no hay solo seleccionable que juegue.

Los torneos de selecciones son una muerte súbita que solo deja cadáveres. No hay medias tintas, solo un señalamiento de la ronda en que se ha caído. Por el momento, De la Fuente no ha tenido que pasar por este túnel, donde solo hay sombras. El Mundial dirá si debe hacerlo. Un torneo nuevo en esencia, por la amplitud del calendario y de las distancias. Lo que no estará en duda es la voluntad del seleccionador de cumplir con su papel de rodearse de los que considera más aptos para hacer un equipo. La verdadera tarea de un profesional que solo puede reunirse con sus jugadores cada ciertos meses.

El puesto que más debates provoca

De la Fuente tendrá que sofocar debates. Desde la portería hasta el gol. Tendrá que manejar los tiempos con los jugadores que no llegan al 100%. Lo bueno para él es que lleva haciendo eso toda la vida. Desde el día en el que vio un anuncio en la prensa en el que buscaban entrenadores para las categorías inferiores de la selección. Estaba en paro y confundido con los caminos del fútbol profesional, hasta que redecubrió su vocación como formador. Un espíritu que no ha abandonado ni en la Absoluta, donde uno de los preceptos fundamentales para firmar parte de ella es la bonhomía.

Aunque en algún equipo sigan sin entenderlo, el presente es de los entrenadores. Los proyectos de autor son los que han tenido éxito, muy por encima de aquellos concebidos sobre personalismos. De la Fuente es el hijo de la Berti, dueña de una mercería. Y así sigue definiéndose para explicar una forma de ser a la que le ha puesto un refuerzo para las curvas. Porque no hay tarea que genere más carga que la que más puestos temporales de trabajo genera. Todos somos seleccionadores en mayor o menor medida.

Escribir antes de un Mundial entraña el peligro de que envejezca mal cualquiera de estas palabras. Pero si algo ha enseñado el predecesor de Luis de la Fuente y el mejor entrenador del momento, Luis Enrique, es que el ventajismo es un gran acto de cobardía. Por eso es mejor sentirse como una favorita a ir ganando la condición con el paso de las semanas. Solo en el ciclo más importante de la selección se pudo vestir España con una etiqueta que vuelve a ponerse en una cita donde la fe será en principio del deseo por competir. Lo demás, será parte del juego, tantas veces injusto.