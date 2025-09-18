La lucha del Barça contra los millonarios de la Champions

La cantera, con Cubarsí, Lamine y Gavi, entre otros, son clave en el proyecto de Flick / Dani Barbeito / SPO

Ya tenemos la Champions en marcha, la competición más mediática por la cantidad de estrellas que se enfrentan y los millones que hay en juego. Tras caer injustamente y por un minuto en las semifinales el año pasado, el Barça afronta esta Champions tan candidato al título como el que más. Tiene un equipo absolutamente consolidado y al mejor jugador del mundo, al más desequilibrante y que, en buena lógica y tendencia natural, ha de ir a más en su rendimiento.

Con Balón de Oro o sin Balón de Oro, Lamine Yamal es el genio ascendente con más influencia en el juego de cualquier equipo. No está claro que Dembélé sea capaz de repetir una temporada al nivel de la anterior ni que Vinicius vuelva a ser el de hace dos años, más bien todo lo contrario. Quedan Mbappé y Haaland, cierto, los mejores goleadores de Europa, aunque uno lo sea a golpe de penaltis, que sin embargo necesitan del buen funcionamiento de su equipo para realmente marcar diferencias. Y si es como equipo, tampoco veo a ninguno superior al de Hansi Flick.

En este escenario que luego el devenir de los acontecimientos confirmará o variará, no olvidemos que esto es fútbol y hay muchos factores a tener en cuenta, lesiones, árbitros, fortuna y mil detalles más, lo más significativo es que el Barça está en el grupo de máximos aspirantes con una mínima inversión en fichajes respecto a sus grandes rivales. Si fuera solo por dinero, a priori el equipo azulgrana estaría lejos de los elegidos.

El Barça se ha reforzado con un portero low cost y un cedido, Rashford. 25 millones por Joan García y algún piquito menor. Mientras, el Liverpool se ha gastado 485 millones, el Chelsea, 328, el Arsenal, 294, el Newcastle, 280 y el Tottenham, 210. El Madrid también ha tirado de talonario, 168 millones básicamente en defensas, pero menos que el Atlético, 176. El campeón PSG se ha reforzado con 103 millones y hasta equipo menores como el Atalanta superan en cien kilos al Barça.

Rápidamente, esa coña de la inteligencia artificial, que es la menos inteligente de todas, ha hecho números y, claro, deja al Barça con un ínfimo 8 por ciento de posibilidades de ser campeón. Cómo no, el Liverpool es el máximo favorito con el 20%, seguido del Arsenal (16%) y el PSG (12%). Lo que no sabe la tontería artificial es que el Barça no ha necesitado comprar porque su cantera ya le da los mejores en sus puestos, Lamine, Fermín, Cubarsí, Balde, Gavi... porque en su día ya fichó a Pedri por unos escasos 23 millones, la mejor inversión del fútbol actual, y porque se anticipó en los fichajes de Raphinha o Lewandowski.

Afortunadamente, la cartera no garantiza absolutamente nada, y si no, que se lo digan al propio Barça con Coutinho o Griezmann, mientras la cantera sí le ha garantizado al Barcelona el mejor equipo de la historia y cuatro títulos de Champions.