Luces y sombras de Laporta

Mientras Víctor Font habla de plebiscito a Laporta, Marc Ciria no quiere saber nada de pactos, Xavi Vilajoana sigue a lo suyo y Joan Camprubí aprieta para cimentar una sola candidatura. Es obvio que Laporta lo tendrá mucho más fácil sin la unión de la oposición. Son muchos los socios que elegirán el voto de castigo en las elecciones a la presidencia del Barça, pero también los que apuestan por dar continuidad al actual mandato. Es aquello tan viejo del divide y vencerás.

Sin embargo, la democracia va de eso, de elegir entre opciones que lleguen a todas las sensibilidades. De hecho, y aunque esto no es un sistema parlamentario, una lectura imprescindible de los resultados será saber si, en el caso de victoria, Laporta obtiene la mayoría absoluta. Si no logra tener más votos que el resto de candidatos juntos, habrá que dar la razón a quienes hoy defienden un proyecto unitario.

El discurso de agradecimiento de Joan Laporta ante el primer equipo / FCB

Pero la lectura de los resultados queda aún lejos porque lo que hoy toca es prepararse para votar. En manos de los 114.571 socios que forman el censo electoral está el futuro del club los próximos cinco años. Si se repite la participación de 2021, del 50,42% (55.611 votos), el 15 de marzo acudirán a las urnas 57.766 socios, algo único en una asociación deportiva, una de esas singularidades maravillosas que dan sentido al ‘Més que un club’. Laporta parte como gran favorito y la diferencia entre sus defensores y sus detractores está en la distinta visión que tienen de su obra de gobierno.

Joan Laporta atendió a los medios tras dimitir como presidente del FC Barcelona / DAVID BERNABEU

Por un lado, la ilusión ha vuelto a la primera plantilla de fútbol masculino de la mano de Xavi y Flick, quienes han vuelto a hacer del Barça un equipo campeón con un estilo reconocible; fichajes estratégicos como Koundé, Lewandowski, Raphinha, Dani Olmo o Joan Garcia justifican el trabajo de Mateu Alemany, Jordi Cruyff, Deco y Bojan; el nuevo Camp Nou será una realidad más tarde de lo previsto, pero será. Estadio, equipo y títulos es su gran bagaje, que sobresale en lo deportivo.

La junta directiva en la que se ha oficializado la dimisión de Joan Laporta / FC BARCELONA

Al otro lado de la balanza, aparece la promesa incumplida con Leo Messi, escándalos como ISL, proveedor que pagó parte de los avales de la junta, la extraña relación con New Era Visionary Group, la elección de Limak siendo la constructora peor valorada por criterios internos del propio club, la deuda disparada, la venta de patrimonio, las pérdidas económicas acumuladas o el no poder inscribir por no haber solucionar lo de la norma 1:1. A partir de ahí, que cada socio, libremente, decida qué pesa más a la hora de ejercer su derecho a voto. La democracia, sin información, no es democracia.