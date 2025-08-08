Suscripción

Luces y sombras del Balón de Oro

Aitana, rodeada de compañeras del Barça, tras ganar el Balón de Oro 2024

Aitana, rodeada de compañeras del Barça, tras ganar el Balón de Oro 2024 / MOHAMMED BADRA / EFE

Por primera vez, el Balón de Oro masculino y el femenino comparten todas las categorías. Es un paso adelante. Pero todavía hay detalles que chirrían. ¿Por qué no hay el mismo número de nominados en premios como el Kopa o el Yashin? ¿Y cuáles son los criterios reales para elegir a los finalistas? Oficialmente, se valora el rendimiento individual, el impacto decisivo, los títulos colectivos, el juego limpio y la clase dentro y fuera del campo. Pero en la práctica, hay otros factores: compensación geográfica, representación de Ligas, equipos y continentes. Hay equilibrios que hacen que muchas, injustamente, se queden fuera.

Un ejemplo, el banquillo. ¿Por qué Sonia Bompastor y no Pere Romeu? Ambos ganaron los tripletes nacionales. Pero una recibió un 2-8 en Champions a manos del otro. Otra prueba de que las competiciones inglesas siguen teniéndose más en cuenta que las de aquí y todos sabemos quiénes son los culpables de ello. Dicho esto, para mí lo merece Renée Slegers, que cogió al Arsenal con la temporada empezada y lo hizo campeón de Europa, eliminando al Lyon y venciendo al Barça en la final.

También sorprende la ausencia de Ona Batlle e Irene Paredes, claves en la Euro y en el Barça. O la de Blackstenius, autora del gol del título europeo para el Arsenal y decisiva con Suecia. Y en cambio, aparecen nombres -no voy a decir cuáles, son los que todos pensamos- sin apenas impacto ni títulos.

El debate de siempre: ¿Qué pesa más? ¿La temporada con el club o los seis partidos con la selección? ¿Los títulos o los goles? Si hablamos de números y de influencia real, Alexia y Aitana están por encima del resto. Solo les faltó ganar las finales, pero fueron esenciales para llegar hasta ahí -¡y lo que cuesta hacerlo!-. Mariona, sin ir más lejos, sostuvo al Arsenal hasta la Champions. Pero fue Russo la que ganó la Eurocopa y ganó la final, sin ser la mejor ni del Arsenal ni de la selección inglesa. Lo fue Kelly, que no destacó con su club, incluso tuvo que cambiar de equipo a media temporada-. Patri Guijarro ha sido un 10 toda la temporada. Para mí, la mejor del mundo ahora mismo. Lo dicho: ¿qué pesa más?

Celebro la nominación de Claudia Pina. Merecidísima. Y en la portería, ¿Cata o Hampton? Las dos hicieron méritos, pero el rendimiento de Cata en partidos clave, como las semifinales y la final de Champions o en la Eurocopa, fue superlativo. Hampton brilló en la Euro, pero se llevó ocho del Barça en Champions. El marketing pesa, sí. Pero el Balón de Oro de Rodri me hace confiar: algún día, el de Patri llegará. De momento, y en la época más difícil del club, el Barça es el equipo con más nominados entre todas las categorías: 17. Un reflejo de lo que es.

No viene a cuento con esta opinión, pero me permito un apunte personal de última hora: parafraseando a mi compañero Dídac Peyret, el impacto más grande de la salida de Iñigo Martínez no será (solo) el deportivo. Lo vamos a echar de menos

