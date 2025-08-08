Luces y sombras del Balón de Oro

Aitana, rodeada de compañeras del Barça, tras ganar el Balón de Oro 2024 / MOHAMMED BADRA / EFE

Por primera vez, el Balón de Oro masculino y el femenino comparten todas las categorías. Es un paso adelante. Pero todavía hay detalles que chirrían. ¿Por qué no hay el mismo número de nominados en premios como el Kopa o el Yashin? ¿Y cuáles son los criterios reales para elegir a los finalistas? Oficialmente, se valora el rendimiento individual, el impacto decisivo, los títulos colectivos, el juego limpio y la clase dentro y fuera del campo. Pero en la práctica, hay otros factores: compensación geográfica, representación de Ligas, equipos y continentes. Hay equilibrios que hacen que muchas, injustamente, se queden fuera.

Un ejemplo, el banquillo. ¿Por qué Sonia Bompastor y no Pere Romeu? Ambos ganaron los tripletes nacionales. Pero una recibió un 2-8 en Champions a manos del otro. Otra prueba de que las competiciones inglesas siguen teniéndose más en cuenta que las de aquí y todos sabemos quiénes son los culpables de ello. Dicho esto, para mí lo merece Renée Slegers, que cogió al Arsenal con la temporada empezada y lo hizo campeón de Europa, eliminando al Lyon y venciendo al Barça en la final.

También sorprende la ausencia de Ona Batlle e Irene Paredes, claves en la Euro y en el Barça. O la de Blackstenius, autora del gol del título europeo para el Arsenal y decisiva con Suecia. Y en cambio, aparecen nombres -no voy a decir cuáles, son los que todos pensamos- sin apenas impacto ni títulos.

El debate de siempre: ¿Qué pesa más? ¿La temporada con el club o los seis partidos con la selección? ¿Los títulos o los goles? Si hablamos de números y de influencia real, Alexia y Aitana están por encima del resto. Solo les faltó ganar las finales, pero fueron esenciales para llegar hasta ahí -¡y lo que cuesta hacerlo!-. Mariona, sin ir más lejos, sostuvo al Arsenal hasta la Champions. Pero fue Russo la que ganó la Eurocopa y ganó la final, sin ser la mejor ni del Arsenal ni de la selección inglesa. Lo fue Kelly, que no destacó con su club, incluso tuvo que cambiar de equipo a media temporada-. Patri Guijarro ha sido un 10 toda la temporada. Para mí, la mejor del mundo ahora mismo. Lo dicho: ¿qué pesa más?

Celebro la nominación de Claudia Pina. Merecidísima. Y en la portería, ¿Cata o Hampton? Las dos hicieron méritos, pero el rendimiento de Cata en partidos clave, como las semifinales y la final de Champions o en la Eurocopa, fue superlativo. Hampton brilló en la Euro, pero se llevó ocho del Barça en Champions. El marketing pesa, sí. Pero el Balón de Oro de Rodri me hace confiar: algún día, el de Patri llegará. De momento, y en la época más difícil del club, el Barça es el equipo con más nominados entre todas las categorías: 17. Un reflejo de lo que es.

No viene a cuento con esta opinión, pero me permito un apunte personal de última hora: parafraseando a mi compañero Dídac Peyret, el impacto más grande de la salida de Iñigo Martínez no será (solo) el deportivo. Lo vamos a echar de menos