La lotería y la apuesta segura, que se llama Cubarsí

Desde ayer ya pueden comprar ustedes lotería de Navidad. La que se comparte entre familias, grupos de whatsapp, compañeros de trabajo, parejas, amantes y equipos. Este último grupo es especialmente popular porque recoge las aportaciones de aquellos que se reúnen para pasar un buen rato practicando deporte. Desde el compañero de pádel pasando por las colegas deporte fútbol sala, los que se unen para mejorar la salud y el estado de ánimo son los que más merecen que la suerte les acompañe.

Ay, esta última palabra… Unida a la lotería resume, también, el devenir de algunas selecciones mundialistas históricas que caen en las siempre crueles tandas de penaltis. O en ese último minuto que podían haberse ahorrado evitando una falta o una pérdida de tiempo. Este carísimo Mundial inaccesible al pueblo llano -más de uno estará ya comprando boletos navideños por si llega a una final de Copa, de Champions o a Brasil, con las mejores futbolistas del planeta- llega a su ecuador. Con mayúscula, un país que ha visto como ha dado un paso futbolístico de gigante de la mano de un seleccionador argentino, que venció en la fase de grupos a toda una ganadora de cuatro mundiales. El remate de la fiesta, y nunca mejor dicho, lo firmó Paraguay. El presidente del país quiso festejar la épica de su selección, que obligó a Alemania a volver a casa, regalándole un día festivo al país con el coste económico que ello conlleva. Pero la felicidad no tiene precio y los paraguayos ya han ganado su particular Mundial. Lo que venga a partir de ahora será un regalo. Una suerte. Una bendición.

El fútbol africano, más desinhibido, vive su propia lotería a la par que va colocando a equipos en lugares hasta hace muy poco prácticamente vetados para ellos. Y para los que, como yo, esperábamos ver a una Portugal desatada gracias a su excelente centro del campo nos damos de bruces con una realidad que, quizá, no es tan inesperada. Ese duelo entre Cristiano y Messi lo pierde de calle el luso, al que su admirable carrera no le acompaña el talento y la genialidad de la del argentino, con un equipo/ejército que no juega al azar sino para él. Así lo ha diseñado Scaloni y así funciona una Argentina que se ve muy cerca de la final, tanto como Portugal lejos.

Y mañana llega el España-Austria, poca broma. Louzán, presidente de la FEF, se equivocó dos veces al hablar del rival al que se enfrentarán los de Luis De La Fuente. Suiza, repitió. Esperemos que afine más la puntería la delantera de La Roja, a la que la suerte no le acompaña con las lesiones y a la que lo peor que le podría pasar sería -derrota al margen, claro- disputar una prórroga. Ha llegado demasiado justa de fuerzas, con jugadores a los que no reconozco, como Rodri. Llegar a la tanda de penaltis pondría por primera vez en el foco a Unai Simón, cuya presencia ha sido menor. España no convence pero cuenta con una de las estrellas de este Mundial, Lamine Yamal, que a sus dieciocho años carga con una mochila que no le es extraña. En el Barça ha hecho un máster. Pero el azulgrana que lleva disputados todos los minutos y es más seguro que un muro de contención es Pau Cubarsí. En su caso, no hay lotería que valga. Es apuesta segura.