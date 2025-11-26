¡Al loro, que no estamos tan mal!

Hace un año, por estas épocas, estábamos mejor que ahora: en La Liga empezábamos a perder la gran ventaja de las primeras jornadas, pero seguíamos primeros y en Champions todo estaba encarado para terminar en el Top 8. Es verdad, empezamos con mejor pie la temporada y con un ambiente distinto. Nadie esperaba a ese Barça vertical y competitivo, por lo tanto, la grata sorpresa era un aliciente para ver el vaso medio lleno.

Este año es distinto, cuando uno es favorito o al menos ha demostrado poder competir por todo, el error no está permitido y las dudas sobrevuelan por la cabeza de los aficionados al primer pinchazo o en durante las primeras dudas. Pero no hay nada que no sea reversible en noviembre cuando aún queda un mundo para entrar en esa fase de la temporada donde los partidos y los puntos son a vida o muerte.

Es un buen momento para ver dónde se falla, que falta y qué pide cada partido. Lo que está claro viendo el partido ante el Chelsea es que el medio del campo debe de ser más agresivo en los grandes partidos, que Cubarsí no puede jugar a pierna cambiada y que Araujo, si quiere jugar, tiene que empezar a calibrar un poco. Pero pongamos cierta distancia, dejemos el partido de ayer a un lado y pensemos con la cabeza fría.

La plantilla del Barça sigue con bajas importantes o con jugadores que todavía no están al cien por cien; Raphinha y Pedri son claves en este equipo. Flick está convencido que la mejor versión de la plantilla está por llegar, y si el alemán lo dice es porque sabe que es así. Se ha ganado toda la credibilidad que existe.

Por otro lado, cojamos el ejemplo del PSG durante la temporada pasada: quien seguía la Ligue 1 y los partidos europeos del equipo de Luis Enrique, sabrá que hasta enero los parisinos parecían destinados al fracaso absoluto. No le acababan de salir las cosas y el juego estaba repleto de dudas. En el campeonato casero, no había ningún rival digno de competir por el trofeo, pero en la Champions, caminaban directos al abismo. Pero Luis no dejó de creer, sabía que lo importante de la competición empieza a principios de año, y tras las risas de los rivales y los temores de los aficionados, el equipo arrancó y no hubo nadie que pudo detenerlos.

No quememos todo, queda mucho; si dentro de dos o tres meses seguimos así, seré el primero en poner el grito al cielo. Pero a día de hoy, a finales de noviembre, más allá del disgusto momentáneo tras el partido, hay que confiar plenamente en la plantilla y el cuerpo técnico. Solo por lo que hicieron la temporada pasada, merecen esta vida extra de confianza.