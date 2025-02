La lógica de Flick

Flick ha recuperado la mejor versión de Ferran Torres / Valentí Enrich

Antes del comienzo del partido de Copa que el Barça disputó en Mestalla, los comentaristas de TVE, Chapi Ferrer y Mario Suárez, decían que a pesar del siete a uno vivido el 26 de enero en Montjuïc, el partido del jueves iba a ser muy distinto. Lo repitieron varias veces. Pero todo fue inesperadamente fácil, a media hora de la primera mitad el marcador señalaba un 0-3 y finalmente se fueron al descanso con cuatro a favor del Barça.

Si bien el equipo de Carlos Corberán mostraba una defensa floja y deficiente, el juego del Barça se trenzaba con una velocidad de balón que hacía que los jugadores del Valencia persiguiesen sombras. La versión que vimos del Barça fue extraordinaria, vimos a un equipo muy bien colocado, que supo qué hacer con la pelota y con una aplastante seguridad ante un Valencia impotente ante tanta contundencia efectiva de los culers.

Dicho esto, hay algo de Flick que me despierta curiosidad. Se ve que el alemán premia el esfuerzo de los jugadores en base a su resultado en el campo prescindiendo de la categoría de cada cual, o eso parece: si de repente Eric se marca un partido bueno, Eric repite de titular en el siguiente compromiso. Si De Jong, por fin, entiende lo que se espera de él, lo pone en lugar de un damnificado Casadó. Si Ferran responde como lo hizo el jueves, por esta misma regla debería ser titular el próximo domingo contra el Sevilla, y es ahí donde hay que ver si Flick es capaz de llevar esa norma con según qué jugador, como por ejemplo Lewandowski. Y es que en el caso de los porteros: a mi modo de ver, no la ha impuesto. Quiero ver si esa norma aplicada al mérito, que me parece buenísima, solo la cumple con según qué nombres. Lo veremos en la alineación del próximo domingo.

En todo caso, y con respecto al juego de este Barça, he de decir que viéndole jugar así de bien, no es que no me importe que al final no sea campeón de Liga, no; pero de no serlo me dolería mucho menos.