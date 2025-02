La locura de Rashford

Rashford y Ten Hag, en el Manhcester United / EFE

En pleno auge (una vez más) de La Masia, ficharon a Vitor Roque, un futbolista tan joven como Marc Guiu, por una millonada indecente e injustificada porque el Barça no necesitaba al brasileño. La mejor prueba de ello es que ya no viste de blaugrana y juega cedido en el Betis hasta final de temporada con opción a una más. Este caso, tan sorprendente como habitual y, en el fondo, poco sorprendente, se produjo en un momento en el que el Barça no tenía un duro para fichar ni tampoco hueco en su masa salarial. En resumen: Vitor Roque fue y sigue siendo una incorporación absolutamente prescindible dadas las circunstancias.

El tema es grave porque entonces la opinión mayoritaria ya empezaba a insinuar una predisposición absoluta hacia lo que estaban ofreciendo o podían ofrecer canteranos como Lamine Yamal, Cubarsí, Casadó, Balde, Fermín López o Gavi. Y, sin embargo, llegó una especie de extraterrestre que, sin tener ninguna culpa, obviamente no encajó en lo que la temporada pasada seguía construyendo Xavi y lo que en esta está construyendo Flick. Los tres últimos fichajes del Barça han sido Vitor Roque, Dani Olmo y Pau Víctor, pero solo los dos últimos tienen todo el sentido del mundo. El club no está para tirar cohetes y cualquier inversión debe estar absolutamente justificada.

La del brasileño, como se ha demostrado en pocos meses, no lo estaba y no puede volver a repetirse. Lo sabe Deco y lo sabe Laporta, que aprovecharon el mercado de invierno para dar vida a un mercado de fichajes de invierno en el que el Barça no tenía nada que pescar. Lo de Rashford era una broma de muy mal gusto, un delantero inglés que llegaba a media temporada, vilipendiado por el Manchester United, con un suelo escandaloso y que debía adaptarse a un vestuario en el que todo fluye. ¡De locos!

Renovaciones planificadas

El club y la dirección deportiva optaron por empezar a renovar a quienes debían renovar sin dilación como si no hubiera mañana. Y optaron por hacerlo durante el mes de enero cuando pudieron hacerlo antes o incluso pudieron hacerlo después. No se trata de nada casual, sino de algo absolutamente planificado para dar a esta ventana un sentido. Y sí, ese es el camino. ¡Bravo! Las renovaciones se ejecutan en silencio y se anuncian cuando interesa.

Pedri, Fermín, Gavi y Dani Olmo, centrocampistas del Barça / VALENTÍ ENRICH

Como la de Pedri, Araujo, Gavi y Gerard Martin, pero Rashford habría sido otra ida de olla histórica fuera de lugar y tiempo y solo plantearse una operación así obliga a dudar de que la apuesta por la cantera sea cien por cien sincera. El Barça deberá reforzarse para seguir siendo competitivo, por supuesto, pero esta temporada está demostrando que puede serlo al máximo nivel sin Roques ni Rahsfords. ¡Al loro!