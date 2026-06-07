La locura de las elecciones del Madrid

Enrique Riquelme y Florentino Pérez, candidatos a la presidencia del Real madrid en las elecciones del 7 de junio de 2026 / Europa Press

Creíamos que lo habíamos visto casi todo en unas elecciones del mundo del fútbol y la campaña electoral del Madrid no ha parado de sorprendernos los últimos días. Podríamos decir que la realidad ha superado a la ficción. Las elecciones el Real Madrid han ido de menos a más.

Comenzaron con lo que parecía un paseo militar para el actual presidente blanco Florentino y han terminado animándose a base de nombres y posibles fichajes. Desfile de plato en plato, de anuncio de fichaje en anuncio y de lona en lona. El pasado miércoles explotó con el anuncio de Florentino del fichaje de Mourinho como entrenador y el bombazo de Riquelme con el compromiso de traer a Haaland a Madrid si él era elegido presidente blanco.

Mourinho diciendo que su fotografía con la camiseta del Real Madrid presentada por Florentino estaba hecha con IA, porque entre otras cosas aún tiene contrato con el Benfica. Todo muy surrealista si no lo hubiéramos vivido. Y eso en un club que ha estado adormecido electoralmente durante más de 20 años.

Acaba una entrevista en prime time de un candidato anunciando un fichaje explosivo y, nada más acabar el programa, el primer anuncio que se ve es el del otro candidato anunciando su entrenador para las próximas temporadas. Parece el guion de una película americana pero no, son las últimas elecciones al Madrid.

Tú anuncias a Rodrigo, pues yo anuncio a Konaté. Y así en unos frenéticos últimos días de anuncios y desmentidos sin fin que han acabado animando las elecciones al Real Madrid y convirtiéndolo todo en una mezcla algo circense y de mercadeo.

Y es que Florentino no esperaba tanta oposición, tanta resistencia. Ha tenido que sacar mucha artillería. Ya le conocemos. Es capaz de presionar de inicio a todos los bancos españoles para que su rival no pudiera conseguir el aval y tuviera que ir a un banco de Andorra para conseguirlo.

Florentino ha tenido que humanizarse, remangarse y bajar a la tierra y acercarse de nuevo a lo socios para ganarse un crédito que en los últimos tiempos ha estado en entredicho. Eso sí, no aceptó un debate cara a cara frente al otro candidato como hubiera sido más saludable, confrontar ideas frente a frente. ¿Temor, miedo, inseguridad?

Florentino Pérez al fin ha tenido que salir de su castillo presidencial y esforzarse. Tras veinte años, veinte, que se dice pronto sin unas elecciones democráticas en el Madrid.

Que Raúl González y Casillas, dos de los más grandes referentes del madridismo en los tiempos modernos estén enfrentados a Florentino Pérez tampoco es normal. También Fernando Hierro, otro carismático capitán madridista se ha unido a la oposición como una demostración más de que a Florentino Pérez se le ha perdido el miedo.

Y hoy ya no solo está en juego quién ganará, que parece seguro que lo hará Florentino, sino el apoyo que habrá logrado su contrincante o la oposición que ya tendrá en el futuro Florentino y que puede empezar a crecer.

Y también da la sensación de que no debe transmitir ningún temor al Barcelona por muchos nombres como Mourinho, Konaté o Dumfries o fichajes de 150 millones que presente el claro favorito. El Barça camina por su senda, y vistos los últimos años y temporadas en blanco del Real Madrid, mucho más seguro y firme que su eterno rival.