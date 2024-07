Locos por escuchar a Hansi Flick

Hansi Flick en el entrenamiento del Barça Atlètic / FCB

Hace muchos años un amigo muy futbolero me explicó, en plena discusión sobre si el Tour de Francia debía o no ser portada de SPORT, que del verano solo le interesaban dos cuestiones: si los jugadores del Barça se tiraban a la piscina de cabeza o en bomba, y las altas y bajas para la siguiente temporada. Sobre lo primero, por razones obvias, no es necesario profundizar; sobre lo segundo, lamentablemente, hoy no vamos a poder hacerlo porque, de entrada, la situación económica del club no está clara. Hasta que la Junta Directiva no explique los números nadie va a tener la certeza sobre las condiciones en que Deco va a poder trabajar. Eso sí, sean las que sean, todos sabemos que este verano el Director Deportivo se examina. No lo va a tener fácil. Como pedía aquel -mientras tenía los pies en remojo- ¿qué plantilla va a tener el Barça el año que viene?

Portería cerrada. Ter Stegen y Peña van a seguir, con Astralaga pendiente desde el filial.

La defensa está llena de preguntas. La primera y más importante, ¿seguirá Araujo? Es pretendido por los grandes y puede dejar mucho dinero en el club pero sabemos que Flick lo quiere como corrector atrás de su habitual propuesta ofensiva. ¿Quién se va a imponer? Con Eric de regreso, ¿qué van a hacer con el resto de los cedidos Lenglet, Julián Araujo y Valle? ¿Va a apostar el entrenador por los jóvenes Cubarsí y Fort? ¿Habrá margen para inscribir a Iñigo? ¿Y qué va a pasar con Cancelo? ¿Se va a ir a por él de manera decidida?

En medio campo hay dudas sobre la continuidad de Sergi Roberto, Pablo Torre -cedido este último año al Girona pero sin opción a repetir destino-, Oriol Romeu y Casadó, que sube del filial. Es evidente que hace falta un medio centro y parece que Frenkie de Jong no va a salir tampoco este verano. El resto, Fermín, Gündogan y Pedri siguen, como Gavi, de momento con ficha del primer equipo por sentencia judicial. ¿Va a haber problemas con esto?

Y en la delantera, más dudas. Flick quiere un extremo izquierdo sí o sí. ¿Llegará el deseado Nico Williams? ¿Qué pasará con Ansu, Vitor Roque y Joao Félix? ¿Llegará alguna gran oferta por Ferran o Raphinha, jugadores que no son intocables? Solo lo son Lewandowski y, por supuesto, Lamine Yamal.

Demasiadas preguntas sin respuesta. El Barça de Flick se estrena el 10 de julio sin los jugadores de la Eurocopa, Copa América y Juegos Olímpicos, o sea, en cuadro total y, por tanto, sin poder trabajar con las mínimas condiciones. Hará falta más tiempo para tomas decisiones. Y mientras, claro, hábitat perfecto para la rumorología. Lo dicho: locos por escuchar a Hansi Flick. Paciencia. Ya queda menos…