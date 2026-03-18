Lliçons electorals

Joan Laporta ganó de forma incontestable unas elecciones a la presidencia del FC Barcelona de las que se pueden extraer buenas lecciones. Algunas, aunque sean sabidas, son buenas de repasar.

Primera. Es muy complicado que un aspirante a la presidencia derrote al candidato a la reelección. De hecho, nunca ha pasado en toda la historia electoral del FC Barcelona. No debe ser imposible, pero lo parece.

Los controles y mecanismos de que se dispone desde el club se convierten en determinantes. Que esto sea así, no quita ningún mérito a la victoria de Joan Laporta ni de ninguno de los presidentes anteriores que fueron reelegidos en su día. También otorga mucho mérito a los aspirantes que se atreven a presentarse.

Segunda. La participación fue del 42%, menos de la mitad del censo electoral. Es algo habitual. Tanto derecho debe tener el socio a votar como a no hacerlo, por las razones que cada uno de ellos considere oportunas, sea porque le da igual quien salga o sea porque ve el resultado decidido o no le convenza ninguno de los candidatos.

Pero, parece claro que una mayor participación, aunque no otorgaría más legitimidad al ganador, demostraría una implicación social envidiable.

Tercera. La jornada electoral dejó demasiadas imágenes no adecuadas. Víctor Font hizo unas declaraciones a pie de urna del todo inoportunas, porque eran propias de la campaña electoral y no del día de las votaciones.

Y Joan Laporta estuvo constantemente presente en las mesas, acompañó y se fotografió con todas las personalidades que acudían. Especialmente relevante fueron los encuentros con Hansi Flick y los jugadores de la primera plantilla.

Seguro que de las elecciones del domingo se pueden extraer muchas más lecciones. Sin embargo, estas tres son significativas porque afectan a la salud democrática de la institución.

Ahora que Joan Laporta afronta su último mandato sería un buen momento para plantear y aprobar una reforma de los Estatutos para mejorar y fortalecer la democracia del FC Barcelona.