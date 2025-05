Lleida tiene un tesoro

Hiopos Lleida selló matemáticamente la permanencia en Liga Endesa / ACB Photo - Pol Puertas

Hace un par de domingos, me desplacé al Barris Nord de Lleida para vivir en primera persona el partido de Liga Endesa en el que Hiopos recibía a UCAM Murcia. Un partido con gran cartel contra el vigente subcampeón de la ACB ante el que se buscaba una victoria para certificar virtualmente la permanencia.

No había encontrado la ocasión de visitar el Barris todavía esta campaña. La última vez que lo hice fue en septiembre de 2023, para ver la Lliga Catalana. Recuerdo con cariño aquellos días, en los que mi querido y admirado Dani Aguilà, de Rac 1, había asumido el micrófono de la emisora para ser la voz del baloncesto. Un movimiento que prácticamente llegó al mismo momento en el que este diario apostó por mí para moverme a la sección de polideportivo. Tiempos muy felices y que rememoramos desde la tribuna de prensa el otro día.

Desde allí, también pude corroborar lo que vienen diciendo todo el curso: el Barris Nord es una pista muy jodida para el equipo rival. Como si de un hechizo se tratase, vi fallar cuatro tiros libres seguidos a Dylan Ennis. Rodions Kurucs tuvo un momento de tensión con Edo Muric, y la afición le hizo la vida imposible hasta el final del duelo. Y con más sufrimiento de lo previsto, los de Gerard Encuentra sumaron la undécima victoria de la temporada, la octava en casa.

La segunda juventud de Oriola

Vi a un equipo entregado con su afición. A Pierre Oriola, que vuelve a ser feliz en una pista de baloncesto, mezclado con la gente del Nucli Bordeus, que son los que llevan la batuta en la animación. A Rafa Villar mover de lado a lado una bandera con el escudo y los colores del club. Un Força Lleida al que defendía la temporada pasada en Leb Oro, junto a Kenny Hasbrouck, el otro superviviente del grupo.

Pierre Oriola, junto a su afición / ACB Photo - Pol Puertas

El estadounidense, que apura sus últimos años de carrera profesional, estuvo en ACB hace 15 temporadas jugando en Alicante. Estuvo a pocos meses de coincidir en los Miami Heat con LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh, pero los de Florida le cortaron su contrato. Un trotamundos que es cuatro años más mayor que su entrenador, Gerard Encuentra.

Las similitudes de Encuentra con Pedro Martínez

La semana pasada tuvimos una entrevista la mar de interesante en la que me habló de Pedro Martínez como uno de sus grandes referentes. Me recuerda mucho a él. Al actual entrenador de Valencia Basket, su oportunidad en los banquillos ACB llegó muy pronto. Encuentra cumplió los 35 el pasado mes de febrero. Quiere seguir en Lleida la temporada que viene para seguir creciendo. Es algo lógico y no tengo ninguna duda de que se dará. Que no tenga prisa, porque su presente es excepcional y su futuro, prometedor.

Gerard Encuentra ha firmado una gran temporada de debut en ACB con Hiopos Lleida / ACB Photo - Pol Puertas

El Palau, teñido de 'burdeos'

Ayer, la afición del Hiopos tiñó de color burdeos el Palau. Más de 1.000 aficionados viajaron a la capital catalana para, 19 años después, volverse a enfrentar a domicilio al Barça. Los de Joan Peñarroya fueron ampliamente superiores y se adjudicaron el triunfo por 98-72. Balsámico, tras la eliminación de la Euroliga y la sorprendente derrota en Coruña. Pero fue una derrota dulce, ya que el tropiezo del Leyma en Bilbao permitió, ahora sí, asegurar de manera matemática la permanencia.

La afición del Hiopos Lleida se desplazó masivamente al Palau / ACB Photo - Pol Puertas

Visita obligada al Barris

En su afición, Lleida tiene un tesoro. Lo que consiguen generar en su pabellón se logra en pocas pistas de la Liga Endesa. Para toda la gente que pueda, no es mal plan para un domingo acercarse a la capital del Segrià a comer unos caracoles, una buena carne a la brasa, o lo que se tercie, y luego acercarse al Barris Nord. Una experiencia recomendable para los amantes del baloncesto que permiten disfrutar de aquello más puro del deporte y que tanto nos apasiona. La Laguna Tenerife y Unicaja todavía tienen que pasar por allí, pero si el calendario no lo permite, no hay problema: la temporada que viene, volverán a estar en ACB.