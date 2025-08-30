Llegó la hora de volver a ganar la Champions

El FC Barcelona llegó hasta las semifinales de la Champions la temporada pasada / LAP

El Barça de Hansi Flick ya demostró la temporada pasada que tiene equipo y fútbol para conquistar la Champions League. De no haber sido por aquel sibilino arbitraje del polaco Szymon Marciniak ante el Inter, y también, todo hay que decirlo, por la falta de consistencia del sistema defensivo (siete goles en dos partidos de seminales), aquel Barça se habría plantado en la final. Y ahí, frente al PSG, que hubiera sido lo que Dios quisiera...

Hace diez años, diez, que el Barça no llega a una final de Champions League y, por lo tanto, no la conquista. Fue en 2015, bajo mi punto de vista la más brillante de las cinco ‘orejonas’ azulgranas, con un Barça que, disfrutando de una de las mejores delanteras de todos los tiempos (Messi, Luis Suárez y Neymar) fue capaz de doblegar a los campeones de las grandes Ligas europeas durante el torneo: PSG, Manchester City, Bayern Múnich en semifinales y Juventus en la final de Berlín.

Sí, es una travesía por el desierto de diez años muy dura, especialmente por los dolorosos tropiezos ante la Roma, Liverpool y, principalmente, frente al Bayern Munich en Lisboa (2-8) que desencadenó la caída de Bartomeu y su junta. Además, ya más cercano en el tiempo, hay que sumarle las dos eliminaciones en fase de grupos, algo nunca visto en la reciente historia del Barça, ya bajo el paraguas de la presidencia de Laporta.

Y seamos sinceros y honestos. A todo lo expuesto, escuecen especialmente las cinco Copas de Europas que ha levantado el Real Madrid desde 2015. Sin esa realidad (seis en diez años), es posible que este largo periodo de abstinencia europea hubiera podido ser más llevadero.

Recordarán ustedes unas declaraciones recientes del exazulgrana Rakitic en SPORT (él marcó un gol en aquella final de Berlín en 2015) hablando de las razones por las que un equipo tan poderoso y dominador del juego como aquel Barça no ganó más Copas de Europa teniendo, además, a Messi, el mejor del mundo. Rakitic se refirió al acomodamiento del equipo, a la sensación de ‘panxa plena’, sí, a la falta de hambre una vez has llegado a lo más alto.

Nadie le va a exigir a este Barça de Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Cubarsí, etcétera, que gane la Champions League sí o sí, pero ellos mejor que nadie, con el resto de los jugadores de la plantilla y bajo la dirección de un entrenador competente, personifican lo que debe tener un equipo: hambre de títulos. La calidad no es suficiente si no va a la par ambición y trabajo. Y lo mejor de este Barça, y cuando digo Barça me refiero al primer equipo, es que transmite esa sensación de querer. Y cuando uno quiere, puede.

El gran enemigo del Barça durante mucho tiempo (ya le pasó al equipo liderado por Ronaldinho) ha sido el acomodamiento. El actual, con Flick en el banquillo, demuestra todo lo contrario partido a partido. He ahí las veces que ha conseguido darle la vuelta a marcadores adversos y frente a rivales poderosos.

Esta temporada nos ha quedado una Champions League apasionante, con duelos extraordinarios desde el primer día que antes solamente veíamos en las rondas finales de la competición. Este nuevo sistema de la UEFA tendrá sus detractores, pero ha conseguido que todos los partidos cuenten, incluso el número de goles.

Por cierto, ¿alguien sabe algo de la Superliga?